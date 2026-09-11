Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 11.09.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.09.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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BASF
Tagesperformance: -2,95 %
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 2
Performance 1M: +3,32 %
Performance 1M: +3,32 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +2,63 %
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 3
Performance 1M: -1,12 %
Performance 1M: -1,12 %
? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die solide fundamentale Basis der Telekom: Rund 3,5 % Dividendenrendite bei 47,4 % Ausschüttungsquote und erwartetes Kurspotenzial von über 30 %. Nach positiven Impulsen durch Cashflow und Quartalszahlen bewegt sich die Aktie seitwärts; 29 Euro gelten als Hürde, der Schlusskurs vom 3. August als Unterstützung. Umstritten bleibt eine mögliche Integration von T-Mobile US, während Elliott höhere Ausschüttungen bevorzugt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Siemens
Tagesperformance: +2,27 %
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 4
Performance 1M: -7,01 %
Performance 1M: -7,01 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,01 %
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 5
Performance 1M: -9,81 %
Performance 1M: -9,81 %
? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kurzfristige Kursentwicklung der Siemens-Energy-Aktie um 140 Euro. Diskutiert werden ein möglicher Rückgang unter 140 Euro, ein Stopp bei 136 Euro sowie charttechnische Szenarien: Schulter-Kopf-Schulter-Formation, mögliche fünfte Welle und Kursziele zwischen etwa 80 und 92 Euro. Andere bleiben investiert, verweisen auf die langfristig aussichtsreiche Energiebranche und hoffen auf eine Erholung beziehungsweise Rallye.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 47,62%
|PUT: 52,38%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -4,76 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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