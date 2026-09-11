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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 11.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 11.09.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,02 %.

    Evotec
    Tagesperformance: -2,94 %
    Platz 2
    Performance 1M: -19,54 %
    Chart Evotec
    ISIN: DE0005664809
    WKN: 566480
    Die Evotec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,94 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursverfall bis zum Dekadentief und Hoffnungen auf einen Rebound. Diskutiert werden mögliche Kursziele zwischen 1 und 3 Euro sowie ein Call-Knock-out bei 1,58 Euro. Trotz des niedrigen Niveaus sehen einige mehr Chancen als Risiken, andere verweisen auf anhaltend hohe Leerverkaufspositionen von Goldman Sachs. Fundamentale Sorgen gelten dem verfehlten Unternehmensumbau, ausbleibenden Leistungen und fehlender Kommunikation des CEO.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: +2,62 %
    Platz 3
    Performance 1M: -1,12 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,62 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die solide fundamentale Basis der Telekom: Rund 3,5 % Dividendenrendite bei 47,4 % Ausschüttungsquote und erwartetes Kurspotenzial von über 30 %. Nach positiven Impulsen durch Cashflow und Quartalszahlen bewegt sich die Aktie seitwärts; 29 Euro gelten als Hürde, der Schlusskurs vom 3. August als Unterstützung. Umstritten bleibt eine mögliche Integration von T-Mobile US, während Elliott höhere Ausschüttungen bevorzugt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: +2,46 %
    Platz 4
    Performance 1M: -5,29 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,46 %.

    Bechtle
    Tagesperformance: +2,39 %
    Platz 5
    Performance 1M: -5,32 %
    Chart Bechtle
    ISIN: DE0005158703
    WKN: 515870
    Die Bechtle Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,39 %.

    Nordex
    Tagesperformance: +2,39 %
    Platz 6
    Performance 1M: +1,06 %
    Chart Nordex
    ISIN: DE000A0D6554
    WKN: A0D655
    Die Nordex Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,39 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Nordex-Kursentwicklung: Nach einem rund zehnprozentigen Sprung infolge angehobener Kursziele von BofA (54 €) und Citi (50 €) konsolidiert die Aktie. 20- und 200-Tage-Linien wurden zurückerobert, Widerstände und ein geschlossenes Gap bleiben relevant. Diskutiert werden gute Quartalsergebnisse, volle Auftragsbücher, US-Wachstum, Onshore-Fokus sowie Investitionen in Izmir und Iowa. RBCs skeptische Bewertung von 36 € steht dem gegenüber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nordex eingestellt.

    Carl Zeiss Meditec
    Tagesperformance: -2,27 %
    Platz 7
    Performance 1M: +3,35 %
    Chart Carl Zeiss Meditec
    ISIN: DE0005313704
    WKN: 531370
    Die Carl Zeiss Meditec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,27 %.

    AIXTRON
    Tagesperformance: +2,13 %
    Platz 8
    Performance 1M: -9,41 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,13 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der AIXTRON-Aktie in Richtung 36 Euro und die Sorge vor einem möglichen KI-Crash. Positiv wird die Reduzierung einer Short-Position von 0,69 auf 0,58 % gewertet. Stark wachsende KI-Umsätze bei Broadcom gelten als Indiz für langfristige Halbleiterchancen. Zugleich wird die schleppende, bislang teure MicroLED-Kommerzialisierung als Belastungsfaktor gesehen; positive US- und Asienvorgaben stützten den Kurs zeitweise.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

    freenet
    Tagesperformance: +2,10 %
    Platz 9
    Performance 1M: +8,06 %
    Chart freenet
    ISIN: DE000A0Z2ZZ5
    WKN: A0Z2ZZ
    Die freenet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,10 %.

    Kontron
    Tagesperformance: +2,08 %
    Platz 10
    Performance 1M: -7,17 %
    Chart Kontron
    ISIN: AT0000A0E9W5
    WKN: A0X9EJ
    Die Kontron Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,08 %.

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