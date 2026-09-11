Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 11.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursverfall bis zum Dekadentief und Hoffnungen auf einen Rebound. Diskutiert werden mögliche Kursziele zwischen 1 und 3 Euro sowie ein Call-Knock-out bei 1,58 Euro. Trotz des niedrigen Niveaus sehen einige mehr Chancen als Risiken, andere verweisen auf anhaltend hohe Leerverkaufspositionen von Goldman Sachs. Fundamentale Sorgen gelten dem verfehlten Unternehmensumbau, ausbleibenden Leistungen und fehlender Kommunikation des CEO.