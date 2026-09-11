Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 11.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -2,94 %
Performance 1M: -19,54 %
? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,62 %
Performance 1M: -1,12 %
? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,46 %
Performance 1M: -5,29 %
Tagesperformance: +2,39 %
Performance 1M: -5,32 %
Tagesperformance: +2,39 %
Performance 1M: +1,06 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nordex (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,27 %
Performance 1M: +3,35 %
Tagesperformance: +2,13 %
Performance 1M: -9,41 %
? wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,10 %
Performance 1M: +8,06 %
Tagesperformance: +2,08 %
Performance 1M: -7,17 %