Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 11.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die solide fundamentale Basis der Telekom: Rund 3,5 % Dividendenrendite bei 47,4 % Ausschüttungsquote und erwartetes Kurspotenzial von über 30 %. Nach positiven Impulsen durch Cashflow und Quartalszahlen bewegt sich die Aktie seitwärts; 29 Euro gelten als Hürde, der Schlusskurs vom 3. August als Unterstützung. Umstritten bleibt eine mögliche Integration von T-Mobile US, während Elliott höhere Ausschüttungen bevorzugt.