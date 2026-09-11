Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 11.09.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.09.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
BASF
Tagesperformance: -3,07 %
Tagesperformance: -3,07 %
Platz 2
Performance 1M: +3,32 %
Performance 1M: +3,32 %
SAFRAN
Tagesperformance: +2,56 %
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 3
Performance 1M: -11,65 %
Performance 1M: -11,65 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +2,53 %
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 4
Performance 1M: -1,12 %
Performance 1M: -1,12 %
? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die solide fundamentale Basis der Telekom: Rund 3,5 % Dividendenrendite bei 47,4 % Ausschüttungsquote und erwartetes Kurspotenzial von über 30 %. Nach positiven Impulsen durch Cashflow und Quartalszahlen bewegt sich die Aktie seitwärts; 29 Euro gelten als Hürde, der Schlusskurs vom 3. August als Unterstützung. Umstritten bleibt eine mögliche Integration von T-Mobile US, während Elliott höhere Ausschüttungen bevorzugt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Siemens
Tagesperformance: +2,29 %
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 5
Performance 1M: -7,01 %
Performance 1M: -7,01 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: +2,14 %
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 6
Performance 1M: -16,26 %
Performance 1M: -16,26 %
? wallstreetONLINE-Community zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den angeschlagenen Abwärtstrend, einen überverkauften RSI, die gebrochene Unterstützung um 440 Euro und ein mögliches Ziel bei 400 Euro. LVMH gilt trotz China- und Gewinnsorgen weiterhin als hochprofitabel, während einige die Bewertung für günstig halten. Unsicherheit besteht wegen reduzierter beziehungsweise ausgesetzter Rückkäufe. HSBC senkte die Empfehlung auf Halten und das Kursziel auf 490 Euro.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton eingestellt.
Intesa Sanpaolo
Tagesperformance: +2,10 %
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 7
Performance 1M: -3,08 %
Performance 1M: -3,08 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte