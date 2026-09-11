Merz führt die falschen Debatten

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem AfD-Erfolg bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat der Vorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels CDA, Dennis Radtke, den Bundeskanzler für Themenauswahl und Kurs kritisiert. "Wenn der Bundeskanzler regelmäßig das halbe Land mit bestimmten Aussagen gegen sich aufbringt, ist das kontraproduktiv", sagte Radtke dem Magazin "Focus" über umstrittene Äußerungen von Kanzler Friedrich Merz in den vergangenen Wochen.

So habe Merz bei einem Fernsehauftritt alle Ärzte zu Nutznießern des Systems erklärt. Das helfe "eben auch nicht", sagte Radtke. "Wenn die Union immer wieder solche Debatten lostritt - sind die Leute zu faul, nutzen alle nur das System aus? -, dann ist das keine falsche Kommunikation. Dann hat die Union schlicht nicht verstanden, um was es geht", führte der CDU-Politiker aus.