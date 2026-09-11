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    CDU-Arbeitnehmerflügel

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    Merz führt die falschen Debatten

    Für Sie zusammengefasst
    • Radtke kritisiert Merz’ Aussagen und den Unionskurs
    • Er fordert mehr Wachstum statt neuer Streitdebatten
    • Unternehmen brauchen weniger Bürokratie und Energie
    CDU-Arbeitnehmerflügel - Merz führt die falschen Debatten
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem AfD-Erfolg bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat der Vorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels CDA, Dennis Radtke, den Bundeskanzler für Themenauswahl und Kurs kritisiert. "Wenn der Bundeskanzler regelmäßig das halbe Land mit bestimmten Aussagen gegen sich aufbringt, ist das kontraproduktiv", sagte Radtke dem Magazin "Focus" über umstrittene Äußerungen von Kanzler Friedrich Merz in den vergangenen Wochen.

    So habe Merz bei einem Fernsehauftritt alle Ärzte zu Nutznießern des Systems erklärt. Das helfe "eben auch nicht", sagte Radtke. "Wenn die Union immer wieder solche Debatten lostritt - sind die Leute zu faul, nutzen alle nur das System aus? -, dann ist das keine falsche Kommunikation. Dann hat die Union schlicht nicht verstanden, um was es geht", führte der CDU-Politiker aus.

    Radtke fordert Fokus auf Wachstum

    Er sei dafür, den Fokus voll auf Wachstum zu legen. Aber der Wirtschaft gehe es in der Breite nicht um Debatten über Krankheitstage oder Arbeitszeiten. "Wir brauchen Planungssicherheit für die Unternehmen, weniger Bürokratie, schnellere Genehmigungsverfahren und niedrigere Energiepreise."

    Nach den drei Landtagswahlen in diesem Herbst müsse die Union "grundsätzlich über den Kurs unserer Partei sprechen. So kann es nicht weitergehen", sagte Radtke. "Wir brauchen auf jeden Fall nicht noch eine Kabinettsklausur auf irgendeinem Schloss, wo dann irgendein Geist von Neuhardenberg, Meseberg oder Hintertupfingen beschworen wird. Was wir brauchen, muss der Bundesvorstand entscheiden."

    CDA steht für Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft Deutschlands. Sie ist eine Vereinigung der CDU, die sich vor allem um die Sozialpolitik kümmert./brd/DP/stw







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