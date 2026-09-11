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    ROUNDUP/Aktien New York

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    Erholung nach US-Inflationsdaten - Ölpreis erleichtert

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen steigen nach stabiler Inflation deutlich
    • Ölpreise stützen Erholung trotz Nahost-Unsicherheit
    • Techwerte und Chipaktien legen kräftig zu
    ROUNDUP/Aktien New York - Erholung nach US-Inflationsdaten - Ölpreis erleichtert
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind am Freitag nach den US-Inflationszahlen mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Die Inflation in den USA hat sich im August wie erwartet auf hohem Niveau nicht verändert und stand so einer Erholung nicht im Wege. Begründet wurde diese aber eher mit dem Einfluss der nachgebenden Ölpreise, auch wenn die Lage im Nahost-Konflikt von Unsicherheit geprägt blieb.

    Nach zuletzt vier Verlusttagen stieg der mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial nach etwas mehr als einer Handelsstunde um 0,8 Prozent auf 52.488 Punkte. Dem marktbreiten S&P 500 gelang ein 0,9 Prozent hoher Anstieg auf 7.659 Zähler. Auch der technologielastige Nasdaq 100 erholte sich um gut ein Prozent auf 29.383 Punkte. Unter den "Magnificent 7" notierten alle Tech-Schwergewichte im Plus.

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    Die Inflation in den USA hat sich im August auf hohem Niveau nicht verändert und damit die Erwartungen erfüllt. Im Jahresvergleich sind die Verbraucherpreise um 3,4 Prozent gestiegen. Da dies ein nach wie vor zu hoher Wert für die US-Notenbank Fed ist, sehen viele Fachleute in ersten Kommentaren die Erwartung untermauert, dass die Währungshüter in der kommenden Woche ihren Leitzins anheben werden.

    Auf Unternehmensseite kamen unterschiedliche Nachrichten aus dem Softwaresektor: Adobe litt anfänglich unter einem enttäuschenden Umsatzausblick, konnte das Minus aber bis zuletzt wieder ausgleichen. Die Aktie war zuletzt schlecht gelaufen und so nahmen es die Anleger hin, dass die vorsichtige Umsatzprognose Fragen aufwirft, wie sich der Konzern im Wettbewerb behaupten kann.

    Schwankungen gab es auch bei Oracle , die nach einem ersten Spitzenanstieg um acht Prozent zeitweise ins Minus rutschten. Zuletzt mühten sie dann wieder mit 0,4 Prozent in die Gewinnzone. Das Unternehmen hat im ersten Geschäftsquartal zwar kräftig von der Nachfrage nach KI-Infrastruktur profitiert. Wie schon in den Tagen zuvor, entwickelten die Anleger einen gewissen Respekt vor dem guten Lauf, den die Aktien bis Anfang der Woche gehabt hatten.

    Die beiden Software-Aktien konnten mit ihren Schwankungen das Gesamtbild im Technologiesektor nicht richtig beeinflussen. Dieses war eher geprägt von Chipwerten, die sich von ihren Vortagsverlusten erholten, und den Branchen-Schwergewichten Alphabet , Amazon , Apple , Meta und Nvidia , die zwischen 0,8 und 2,4 Prozent gewannen.

    Schwankungen gab es auch im Nebenwertebereich: Die Anteilsscheine von Kroger starteten erst schwach in den Handel, weil der Einzelhändler im Zuge vorgelegter Quartalszahlen seine Umsatzprognose gesenkt hat. Nach einer Annäherung an das bisherige Tief seit zwei Jahren fassten sich Anleger aber ein Herz und die Aktie erholte sich zügig. Zuletzt bewegten sie sich dann mit 3,4 Prozent im Plus.

    Ein Gesprächsthema lieferte auch eine Übernahme: Die Aktien von ACV Auctions machten einen Satz nach oben um 44 Prozent wegen einer Offerte des Fahrzeugauktions-Konkurrenten Copart . Dessen Aktien waren zwar freundlich gestartet, aber dann moderat ins Minus gedreht./tih/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 215,7 auf Tradegate (11. September 2026, 16:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Oracle zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 247,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 320,00USD was eine Bandbreite von +43,16 %/+141,11 % bedeutet.





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