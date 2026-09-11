Scherzer veröffentlicht Halbjahresbericht 2026 – jetzt lesen
Neue Einblicke für Anleger: Scherzer & Co. legt den Halbjahresfinanzbericht 2026 vor und informiert über Strategie, Schwerpunkte und aktuelle Investments.
Foto: Maciej Bledowski - stock.adobe.com
- Die Scherzer & Co. AG hat am 11. September 2026 ihren Halbjahresfinanzbericht 2026 veröffentlicht.
- Der Bericht ist ab sofort auf der Unternehmenswebsite unter www.scherzer-ag.de/unternehmensberichte verfügbar.
- Die in Köln ansässige Beteiligungsgesellschaft verfolgt einen langfristigen Vermögensaufbau durch sicherheits- und chancenorientierte Investments.
- Ein Schwerpunkt liegt auf Sondersituationen und Corporate Actions; Scherzer & Co. zählt sich zu den führenden börsennotierten Beteiligungsunternehmen in diesem Bereich.
- Investiert wird unter anderem in Abfindungswerte, Value-Aktien, wachstumsstarke Unternehmen sowie aussichtsreiche Kapitalmaßnahmen und Umplatzierungen.
- Die Aktien notieren unter anderem im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart und über Tradegate.
Der Kurs von Scherzer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,6600EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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