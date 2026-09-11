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    Besonders beachtet!

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    Dell Technologies Registered (C) Aktie weiter im Aufwärtstrend - +10,64 % - 11.09.2026

    Am 11.09.2026 ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie, bisher, um +10,64 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Dell Technologies Registered (C) Aktie.

    Besonders beachtet! - Dell Technologies Registered (C) Aktie weiter im Aufwärtstrend - +10,64 % - 11.09.2026
    Foto: nikomsolftwaer - stock.adobe.com

    Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

    Dell Technologies Registered (C) Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 11.09.2026

    Mit einer Performance von +10,64 % konnte die Dell Technologies Registered (C) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Dell Technologies Registered (C) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,88 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 484,43, mit einem Plus von +10,64 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Dell Technologies Registered (C) über einen Zuwachs von +52,06 % freuen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um +10,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,25 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +352,12 % gewonnen.

    Zum Vergleich: Der US 500 bewegt sich heute nur um +0,79 %. Dell Technologies Registered (C) entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,42 %
    1 Monat +22,25 %
    3 Monate +52,06 %
    1 Jahr +360,51 %
    Stand: 11.09.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

    Es gibt 325 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 158,30 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 11.09. - US 30 stark +1,17 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,19 %. IBM notiert im Plus, mit +1,81 %. Hewlett Packard Enterprise notiert im Plus, mit +10,56 %. HP legt um +9,54 % zu

    Dell Technologies Registered (C) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Dell Technologies Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Dell Technologies Registered (C)

    +10,35 %
    +9,04 %
    +23,59 %
    +52,42 %
    +359,55 %
    +643,08 %
    +1.094,86 %
    +3.980,09 %
    ISIN:US24703L2025WKN:A2N6WP
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