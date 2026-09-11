ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) meldet hochgradige Antimon-(Sb)-Analyseergebnisse und durchteuft 27,3 % Sb auf 0,3 m innerhalb einer Zone mit 2,28 % Sb auf einer Länge von 9,12 m

Vancouver, Kanada – 11. September 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das „Unternehmen“ oder „Antimony Resources“ oder „ATMY“) freut sich bekannt zu geben, dass es Analyseergebnisse von Bohrlöchern in der Main Zone und der Central Zone auf dem Antimonprojekt Bald Hill in New Brunswick erhalten hat. Die Bohrlöcher sind Teil des aktuellen Bohrprogramms, das die Mineralisierung in der Main Zone erweitern und Datenlücken schließen soll.

Die Bohrlöcher in der Central Zone sind die ersten in dieser Reihe, über die noch nicht berichtet wurde.

Bohrergebnisse

Main Zone

Die Bohrungen in der Main Zone wurden fortgesetzt, wobei die Bohrlöcher BH-26-19 und BH-26-21 hochgradige Antimonwerte ergaben. Wir weisen auf das hochgradige Antimon in BH-26-21 mit einem Gehalt von 27,3 % Sb auf 0,3 m innerhalb einer Zone mit 2,28 % Sb auf einer Länge von 9,12 m in einer Tiefe von 144,38 bis 153,5 m hin. Das entsprechende Goldanalyseergebnis beträgt 0,93 g/t über dieselbe Mächtigkeit mit einem Höchstwert von 3,66 g/t.

Tabelle 1: Analyseergebnisse der kürzlich abgeschlossenen Bohrlöcher BH-26-19 und BH-26-21 in der Main Zone bei Bald Hill.

Bohrloch BH-26-19, Antimon (Sb) und Gold (Au) PROBE VON BIS Länge Sb (%) Au (g/t) 2307873 159,80 160,60 0,80 2,79 0,074 2307874 160,60 161,60 1,00 0,03 0,022 2307875 161,60 162,15 0,55 9,05 0,085 2307876 162,15 163,15 1,00 0,02 0,018 2307877 163,15 164,15 1,00 0,03 0,037 Durchschnitt 2307878 164,15 165,00 0,85 3,05 0,965 1,90 % Sb 0,19 Au (g/t) 5,20 Meter 5,20 Meter

Bohrloch BH-26-21, Antimon (Sb) und Gold (Au)

PROBE VON BIS Länge Sb (%) Au (g/t) 2307842,00 144,38 144,68 0,30 27,30 0,68 2307843,00 144,68 145,70 1,02 0,05 1,25 2307844,00 145,70 146,50 0,80 1,76 2,02 2307845,00 146,50 147,50 1,00 3,26 0,29 2307846,00 147,50 148,50 1,00 3,01 0,17 2307847,00 148,50 149,50 1,00 0,67 0,71 2307848,00 149,50 150,50 1,00 3,17 0,42 2307849,00 150,50 151,50 1,00 0,06 0,07 2309051,00 151,50 152,50 1,00 0,02 0,08 Durchschnitt 2309052,00 152,50 153,50 1,00 0,95 3,66 2,28 % Sb 0,93 Au (g/t) 9,12 Meter 9,12 Meter 2309053,00 155,40 156,20 0,80 0,94 1,22 0,94 % Sb 1,22 Au (g/t) 0,80 Meter 0,80 Meter

Beachten Sie, dass es sich hierbei um durchteufte Mächtigkeiten handelt und die wahren Mächtigkeiten auf etwa 70 % bis 80 % dieser Längen geschätzt werden.

Abbildung 1 unten zeigt die Verteilung der Bohrlöcher in der Main Zone und die Ausdehnung der Oberflächenprojektion der Mineralisierung. Die Zone ist in Richtung Norden und Süden weiterhin offen.

Abbildung 1: Main Zone bei Bald Hill

Central Zone

Die Bohrungen in der kürzlich identifizierten Central Zone werden dort absolviert, wo Schürfgrabungen durch ATMY und frühere Betreiber eine antimonhaltige Stibnitmineralisierung identifiziert haben. (Siehe Pressemitteilung vom 25. Juni 2026.) Diese Zone wurde in der Vergangenheit nicht mittels Bohrungen erprobt und unser aktuelles Programm wird eine vorläufige Erprobung der Mineralisierung unterhalb der Schürfgräben an der Oberfläche sein.

Abbildung 2: Standort der Bohrlöcher und Schürfgräben in der Central Zone, Bald Hill. Beachten Sie die Nähe zur südlichen Ausdehnung der Main Zone.

Die Pressemitteilung vom 27. Juli 2026 enthielt detaillierte geologische Beschreibungen der ersten acht Bohrlöcher in der Central Zone.

Die Ergebnisse von BHC-26-01 in der Central Zone sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Bohrloch BHC-26-01 lieferte ein hochgradiges Analyseergebnis von 10,3 % Sb in einem Abschnitt mit 2,63 % Sb auf 2,2 m in einer Tiefe von 118,8 bis 121,0 m. Dieses Bohrloch soll Abschnitte unterhalb des nördlichsten Schürfgrabens der Central Zone durchteufen.

Durchschnittlicher Antimon- (Sb) und Gold-(Au)-Gehalt für BHC-26-01 PROBE VON BIS Sb (ppm) Sb (%) Au (ppb) Durchschnitt 2307701 112,7 113,7 1 203 15 2307702 113,7 114,07 0,37 450 170 2307703 114,07 114,8 0,73 412 0,04 83 2307704 114,8 115,8 1 > 500 0,64 72 0,32 % Sb 2307705 115,8 116,8 1 147 106 2,10 Meter 2307706 116,8 117,8 1 93 367 2307707 117,8 118,8 1 117 44 2307708 118,8 119,6 0,8 > 500 1,97 40 2307709 119,6 120,2 0,6 498 0,05 74 2307711 120,2 120,6 0,4 > 500 0,14 88 2307712 120,6 121 0,4 > 500 10,30 33 2,63 % Sb 2307713 121 121,5 0,5 93 332 2,20 Meter 2307714 121,5 122,35 0,85 47 < 5 2307715 122,35 123 0,65 27 8

James Atkinson, P.Geo, CEO von Antimony Resources, sagte:

„Wir verzeichnen weiterhin hochgradige Antimonergebnisse in der Main Zone. Der Schwerpunkt der Bohrungen liegt darauf, Datenlücken zu schließen, indem Bereiche durchteuft werden, in denen wenige oder keine Bohrinformationen vorlagen, um ein detaillierteres Bild der Lagerstätte zu entwickeln. Diese neuen Informationen wurden in ein aktualisiertes Mineralmodell integriert, das zur Ausrichtung weiterer Bohrungen verwendet wird. Wir sind sehr erfreut über den ersten Satz von Analyseergebnissen aus der Central Zone. Die Schürfgrabungen und Probenahmen an der Oberfläche legten eine Antimonmineralisierung in Form von Stibnit in Schürfgräben über eine Länge von 200 m in der Central Zone frei. Bohrloch BHC-25-01 bestätigt das antimonhaltige Stibnit in einer Tiefe von 100 m. Wie wir bereits beschrieben haben, versprechen die Central Zone, die South Zone und die Marcus Zone, sich zu weiteren Gebieten mit einer Antimonmineralisierung im größeren Konzessionsgebiet Bald Hill zu entwickeln.“

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC)

Proben von den Bohrgeräten werden zu unserer gesicherten Kernbearbeitungseinrichtung transportiert, wo sie von unserem geotechnischen Personal untersucht werden. Sobald die Informationen zum Zustand der Kerne, einschließlich RQD, Kernverlust usw., erfasst sind und bestätigt wurde, dass der Kern intakt und ordnungsgemäß ist, wird er von unserem professionellen geologischen Personal protokolliert und für die Probenahme markiert. Der für die Probenahme markierte Kern wird mit einer Diamantsäge geschnitten, wobei eine Hälfte zur sicheren Aufbewahrung in die Kernkiste zurückgelegt und die andere Hälfte in Plastikbeutel gelegt wird. Die Säcke werden versiegelt und in größere Leinensäcke verpackt, bevor sie zur Verarbeitungsanlage von Activation Labs in Fredericton transportiert werden, wo sie zerkleinert und für den Versand an das Analyselabor in Ancaster, Ontario, vorbereitet werden. Die Proben werden unter Verwendung des Actlabs-Methodencodes 1E3 Aqua Regia ICP-OES für die Multielementanalyse und des Codes 1A2 Feuerprobe AA für Gold analysiert. In die Probenläufe werden Proben zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC) eingebracht, darunter ein bekannter Standard für Antimon und Gold, eine Bohrkern-Duplikatprobe, eine Leerprobe und eine Pulpenduplikatprobe. Activation Labs verfügt zudem über standardisierte QA/QC-Protokolle, die mit jeder Analysecharge mitgeliefert werden. Activation Laboratories ist ein international akkreditiertes Analyselabor.

Antimonprojekt Bald Hill – ein Projekt mit beträchtlichem Antimonpotenzial

Highlights

- Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick, Kanada.

- Die Analyseergebnisse deuten darauf hin, dass Bald Hill die höchstgradige Antimonlagerstätte in Nordamerika ist, wobei die Bohrungen auf abbaubare Gehalte und Mächtigkeiten schließen lassen.

- Bohrungen haben eine Antimonlagerstätte in der Main Zone über 600 Meter Länge und bis in eine Tiefe von mindestens 350 Metern abgegrenzt. Die Mineralisierung ist in alle Richtungen offen.

- Die Mächtigkeit der Mineralisierung beträgt durchschnittlich 4 bis 5 Meter und der Gehalt durchschnittlich 3 % bis 4 % Antimon.

- NI-43-101-konformer technischer Bericht: Die geschätzte potenzielle Menge und der Gehalt des bebohrten Gebiets aus dem technischen Bericht 2025, das als Zielgebiet unserer Exploration gilt, werden im technischen Bericht mit etwa 2,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3 % bis 4 % Antimon angegeben1. Weitere Einzelheiten zum Potenzial des Projekts, wie es vom Verfasser des technischen Berichts beschrieben wird, finden Sie im NI 43-101-konformen Bericht, der bei SEDAR eingereicht wurde. Antimony Resources Corp. hat noch nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und der Gehalt sind konzeptioneller Natur, da die Explorationen noch nicht ausreichten, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird.

- Erweiterungspotenzial aufgrund kürzlich entdeckter Ziele und zusätzlicher Claims, um die das Konzessionsgebiet ergänzt wurde (in Richtung Westen, Süden und Osten).

- Durch Bodenproben wurden neue Zonen etwa 3 Kilometer südlich der Main Zone auf dem neu erworbenen Second Run-Claim abgegrenzt.

TECHNISCHER BERICHT GEMÄSS NATIONAL INSTRUMENT 43-101: „BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA, NTS 21G/09“, erstellt für Antimony Resources, Stichtag 2. März 2026. Erstellt von John Langton, M.Sc., P.Geo., – JPL GeoServices, Fredericton, New Brunswick, Kanada.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., President und CEO von Antimony Resources Corp., einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0)

Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzierung, Exploration, Erschließung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.

www.antimonyresources.ca

Im Namen des Board of Directors

Jim Atkinson, CEO und President

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Simone, President, Simone Capital Inc.

416-881-5154, asimone@simonecapital.ca

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Die Antimony Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,26 % und einem Kurs von 0,306EUR auf Tradegate (11. September 2026, 16:44 Uhr) gehandelt.

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