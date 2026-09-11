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    dpa-AFX Überblick

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    KONJUNKTUR vom 11.09.2026 - 17.00 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran und Golfstaaten planen Gespräche zu Hormus
    • Huthi-Rebellen greifen nach Meerenge Bab al-Mandab
    • US-Inflation bleibt hoch, Insolvenzen steigen
    dpa-AFX Überblick - KONJUNKTUR vom 11.09.2026 - 17.00 Uhr
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    ROUNDUP: Iran und Golfstaaten wollen über Straße von Hormus sprechen

    TEHERAN - Der Iran und Staaten am Persischen Golf wollen an diesem Montag über die umkämpfte Straße von Hormus sprechen. Ausgerichtet wird das Treffen im Oman, wie das iranische Außenministerium bestätigte. Teilnehmen sollen nach Informationen des Nachrichtenportals "Iran Nuances" die Außenminister aus dem Iran, Irak, Oman, Kuwait, Bahrain, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien.

    ROUNDUP: Huthi-Rebellen greifen nach wichtiger Meerenge Bab al-Mandab

    ADEN/MOKKA - Die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen haben jemenitischen Regierungsquellen zufolge die gesamte Küste des Roten Meeres im Jemen und strategisch wichtige Inseln eingenommen. Damit haben die Huthi ihren Zugriff auf die Meerenge Bab al-Mandab, durch die eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt führt, deutlich erhöht.

    ROUNDUP: US-Inflationsrate verharrte auf hohem Niveau

    WASHINGTON - Die Inflation in den USA hat sich im August wie erwartet auf hohem Niveau nicht verändert. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 3,4 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Im Juli hatte die Inflationsrate ebenfalls bei 3,4 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt damit gerechnet. Die US-Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von zwei Prozent an. An den Finanzmärkten wird zunehmend eine Leitzinserhöhung erwartet.

    USA: Michigan-Konsumklima trübt sich stärker als erwartet ein

    MICHIGAN - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im September angesichts gestiegener Treibstoffpreise stärker als erwartet eingetrübt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel laut der am Freitag veröffentlichten ersten Schätzung um 3,9 Punkte auf 47,8 Punkte. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 51,0 Punkte gerechnet.

    ROUNDUP 2/Keine Atempause: Insolvenzwelle auf langjährigem Rekordhoch

    WIESBADEN - Die Pleitewelle rollt weiter: Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist im Juni wieder deutlich gestiegen, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Zur Jahresmitte waren damit 12.812 Fälle registriert, der höchste Wert für ein erstes Halbjahr seit 2013. Zum Vorjahreszeitraum ist das eine Steigerung um 6,7 Prozent.

    ROUNDUP/Lagarde: 'Inflation wird schlimmer, bevor sie besser wird'

    FRANKFURT - EZB-Präsidentin Christine Lagarde macht den Menschen im Euroraum Hoffnung auf mittelfristig wieder sinkende Inflationsraten. "In unseren aktuellen Prognosen steigt die Inflation bis Ende '26 weiter. Sie wird also schlimmer, bevor sie besser wird, aber sie wird besser", sagte Lagarde dem Nachrichtenportal "ZDFheute.de".

    ROUNDUP: Energiehilfen kosteten Staat mehr als 50 Milliarden Euro

    BERLIN - Die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen in der Energiekrise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 haben die Bundesregierung rund 50,4 Milliarden Euro gekostet. Das geht aus einer Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage des Grünen-Haushaltspolitikers Sebastian Schäfer hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" berichtet. Das Geld floss in die Entlastung von Verbrauchern und die Stabilisierung der Märkte.

    ROUNDUP: US-Diesel kostet erstmals 6 US-Dollar pro Gallone

    WASHINGTON - Der landesweite Durchschnittspreis für Diesel ist in den USA nach Angaben des Automobilverbands AAA auf die Rekordmarke von 6,0556 Dollar US-Dollar pro Gallone (3,785 Liter) geklettert. Damit ist Diesel laut dem Marktanalyseportal Gasbuddy so teuer wie nie zuvor. Umgerechnet sind das ungefähr 5,22 Euro. "Mit 6,00 Dollar pro Gallone ist Diesel jetzt etwa 2,30 Dollar teurer als vor einem Jahr, als der nationale Durchschnittspreis bei etwa 3,70 Dollar lag", teilte Gasbuddy mit.

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /jsl







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