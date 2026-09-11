Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 11.09.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.370,57USD pro Feinunze und notiert damit +1,23 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 64,46USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,35 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 104,47USD und verzeichnet ein Minus von -4,09 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 99,14USD und verzeichnet ein Minus von -4,62 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.319,00USD
|+2,61 %
|Platin
|1.798,50USD
|+0,03 %
|Kupfer London Rolling
|14.214,54USD
|+0,43 %
|Aluminium
|3.231,39PKT
|-0,76 %
|Erdgas
|2,822USD
|-0,38 %
Rohstoff des Tages: Öl (WTI)
Mit einem Tages-Minus von -4,62 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 11.09.26, 17:29 Uhr.