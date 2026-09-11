Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 11.09.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.370,57USD pro Feinunze und notiert damit +1,23 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 64,46USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,35 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 104,47USD und verzeichnet ein Minus von -4,09 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 99,14USD und verzeichnet ein Minus von -4,62 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.319,00 USD +2,61 % Platin 1.798,50 USD +0,03 % Kupfer London Rolling 14.214,54 USD +0,43 % Aluminium 3.231,39 PKT -0,76 % Erdgas 2,822 USD -0,38 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Minus von -4,62 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 11.09.26, 17:29 Uhr.