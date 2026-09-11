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    AKTIEN IM FOKUS 2

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    Adobe und Oracle schwanken - Fazit für SAP nicht eindeutig

    Für Sie zusammengefasst
    • SAP erholen sich nach US-Softwarezahlen wieder
    • Adobe und Oracle schwanken trotz KI-Nachfrage
    • KI-Sorgen belasten Softwareaktien im Börsenjahr
    AKTIEN IM FOKUS 2 - Adobe und Oracle schwanken - Fazit für SAP nicht eindeutig
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Neufassung in vielen Textbereichen wegen deutlicher Kursschwankungen)

    FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Zahlenvorlagen der US-Softwarekonzerne Adobe und Oracle haben am Freitag auch die Aktien von SAP beeinflusst. Ein Zack-Zack-Kurs der beiden US-Aktien sowie der robuste Handelsstart der US-Börsen brachten den Effekt, dass die Aktien der Walldörfer ihr vorheriges Minus vollständig ausglichen. Zwischenzeitlich waren sie auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Monat abgerutscht.

    Adobe litt anfänglich unter einem enttäuschenden Umsatzausblick, konnte das fast dreiprozentige Minus aber bis zuletzt fast ausgleichen. Die Aktie war in den vergangenen Tagen schlecht gelaufen und so nahmen es die Anleger jetzt hin, dass die vorsichtige Umsatzprognose Fragen aufwirft, wie sich der Konzern im Wettbewerb behaupten kann.

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    Schwankungen gab es auch bei Oracle , die nach einem ersten Spitzenanstieg um acht Prozent zeitweise ins Minus rutschten. Zuletzt pendelten sie dann ähnlich wie Adobe um die Gewinnschwelle. Wie schon in den Tagen zuvor, entwickelten die Anleger einen gewissen Respekt vor einer zwischenzeitlichen Erholung, die die Aktien bis Anfang der Woche verzeichnet hatten.

    Anleger wurden am Freitag also nur kurz davon vom Hocker gerissen, dass Oracle im ersten Geschäftsquartal kräftig von der Nachfrage nach KI-Infrastruktur profitiert hat. Die Umsätze mit Cloud-Infrastruktur - das sind vor allem KI-Rechenzentren - zogen stärker an als von Analysten im Schnitt erwartet.

    Adobe, Oracle und SAP machen 2026 bislang ein düsteres Börsenjahr durch, das von der Frage geprägt ist, ob die KI im Softwarebereich Geschäftsmodelle stören kann. Seit Jahresbeginn gerechnet stehen für die drei Aktien Kursabschläge zwischen 15 und 28 Prozent zu Buche. Anleger stellen sich außerdem die Frage, ob sich KI-Investitionen lohnen und wie schnell diese zur Marktreife führen werden.

    Am Markt hieß es, es drohe der Verlust von Marktanteilen, wenn Kunden verstärkt günstigere KI-Lösungen von Wettbewerbern nutzen. Ähnliche Sorgen scheinen auch die Anleger von Adobe umzutreiben. Die Software von Adobe - bekannt für Programme wie Acrobat oder Photoshop - galt lange Zeit als Standard für Kreativ- und Marketingprofis. Doch durch generative KI ist es einfacher geworden, visuelle Medien ohne die teuren Produkte des Unternehmens zu erstellen, und viele der beliebten neuen KI-Tools stammen von Wettbewerbern.

    Oracle war in früheren Zeiten stets ein guter Indikator für SAP, doch die Zeiten haben sich hier etwas geändert. Das US-Unternehmen ist zwar traditionell ein Anbieter von Datenbank-Software und Apps zur Unternehmenssteuerung. Im Hype um KI wurde das Geschäft in den vergangenen Jahren aber mehr und mehr auf Rechenzentren für Anwendungen im Netz verlagert./tih/la/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 214,2 auf Tradegate (11. September 2026, 17:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Oracle zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 247,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 320,00USD was eine Bandbreite von +45,77 %/+145,51 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den SAP-Kurs, der zuletzt bis etwa 177 Euro stieg und stark auf Analystenbewertungen reagiert. Im Zentrum steht die Diskrepanz zwischen 17 verfügbaren und rund 200 bis Jahresende angestrebten KI-Agenten, die Rückstufungen und Zweifel an der Umsetzung auslöst. Dem stehen ein um 27 % auf 22,9 Mrd. Euro gestiegener Cloud-Auftragsbestand, 22 % Cloud-Wachstum und große Chancen durch Joule und agentenbasierte KI gegenüber.】【。
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

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