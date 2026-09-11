Staats- und Regierungschefs der Brics-Gruppe treffen sich in
- Brics-Gipfel in Neu-Delhi mit Putin und Xi
- Staaten beraten über globale und regionale Fragen
- Engere Abstimmung bei Handel, Energie und Klima
NEU-DELHI (dpa-AFX) - Staats- und Regierungschefs der Brics-Länder kommen an diesem Samstag in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi zu einem Gipfeltreffen zusammen. Neben dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, der bereits am Freitag in Neu-Delhi eintraf, wird auch Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping erwartet. Gastgeber Indien betonte, es gehe um die Zusammenarbeit in Bereichen, in denen alle Teilnehmer gemeinsame Prioritäten setzten. Es soll demnach bei der zweitägigen Konferenz der Staatengruppe auch ein Austausch zu globalen und regionalen Fragen stattfinden.
Es wird erwartet, dass unter anderem auch die Lage im Nahen Osten, einschließlich der schwierigen Situation rund um die Straße von Hormus, angesprochen wird. Eines der Ziele der Gruppe, die sich auch als Gegengewicht zum Westen versteht, ist es, sich in geopolitischen Fragen abzusprechen. Auch wollen sich die Mitglieder in Fragen des Handels, der Technologieentwicklung, der Energieversorgung und der Klimapolitik enger abstimmen.
Die Abkürzung Brics steht für die Anfangsbuchstaben der ersten fünf Mitglieder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Auch Saudi-Arabien, der Iran, Ägypten, Äthiopien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Indonesien sind Mitglieder./dg/DP/stw
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Entlang der Ost-West Pipline der Saudis zeigen Satelitenbilder 6 Brände.
was die munitionsbestände angeht, habe ich heute folgenden artikel gefunden. die quelle scheint mir in den "normalen" nachrichten angesiedelt zu sein. also nix schwubblerseite oder russlandfreundliche berichtserstattung. wenn ich jetzt auf den kalender schaue, sind seit diesem artikel rund 6 wochen vergangen. ich behaupte mal, die usa wird nicht nur an diesem einen tag abfangrakteten benutzt haben. und man munkelt das die produktion dieser rakten irgendwo bei 600 stück pro jahr liegen, mit einer geplanten erhöhhung auf ca 2.000 (falls sie den die rohstoffe dafür bekommen und die produktionsmaschinen in einem guten zustand sind). ich verlinke den artikel weil ja einige davon ausgehen das die usa hoffnungslos überlegen sind.
USA haben Angelich ihr halbes Arsenal, oder mehr ,(dreiviertelmilliarden Dollar verpulvert) an Patriots zur Iranabwehr grade verschossen. Das wird so nicht weitergehen können