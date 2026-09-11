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    Der Börsen-Tag

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    Börsen im Rallye-Modus: DAX & Techwerte ziehen weltweit kräftig an

    Die Börsen starten mit Rückenwind in den Handelstag: Standardwerte ziehen an, Technologietitel glänzen – und sowohl DAX als auch US-Indizes setzen ihren Aufwärtstrend fort.

    Der Börsen-Tag - Börsen im Rallye-Modus: DAX & Techwerte ziehen weltweit kräftig an
    Foto: 472849734

    Entwicklung der Indizes

    An den Aktienmärkten zeigt sich heute überwiegend ein freundliches Bild, wobei besonders die Standardwerte und Technologietitel gefragt sind. In Deutschland legt der Leitindex DAX um 0,90 Prozent auf 25.554,75 Punkte zu und setzt damit seinen Aufwärtstrend fort. Auch der MDAX der mittelgroßen Werte notiert im Plus: Er steigt um 0,67 Prozent auf 31.659,07 Punkte. Leichte Schwäche zeigt dagegen der SDAX, der Index der kleineren Unternehmen. Er verliert 0,19 Prozent und steht aktuell bei 18.375,74 Punkten. Deutlich stärker präsentieren sich Technologiewerte: Der TecDAX klettert um 1,65 Prozent auf 3.982,55 Punkte und ist damit der stärkste der großen deutschen Indizes. Auch die US-Börsen tendieren fester. Der US 30 (Dow-Jones-Future) gewinnt 1,06 Prozent auf 52.614,05 Punkte. Der breiter gefasste US 500 (S&P-500-Future) steigt um 1,00 Prozent auf 7.668,55 Punkte. Insgesamt zeigen die heutigen Bewegungen ein positives Marktumfeld, in dem vor allem Standard- und Technologiewerte sowohl in Europa als auch in den USA von einer erhöhten Risikobereitschaft der Anleger profitieren.

    DAX: Infineon an der Spitze, Rheinmetall unter Druck

    Infineon Technologies führte den DAX mit einem Plus von 4,94 Prozent deutlich an. Dahinter folgten Siemens mit 2,69 Prozent und Deutsche Telekom mit 2,62 Prozent. Auf der Verliererseite gaben Henkel VZ um 1,68 Prozent, BASF um 2,37 Prozent und Rheinmetall um 2,57 Prozent nach. Damit lag zwischen dem stärksten DAX-Wert und dem schwächsten Titel eine Differenz von 7,51 Prozentpunkten.

    MDAX: ThyssenKrupp und Bechtle stark, flatexDEGIRO schwach

    Im MDAX standen ThyssenKrupp mit einem Zuwachs von 3,16 Prozent, Bechtle mit 3,01 Prozent und IONOS Group mit 2,29 Prozent an der Spitze. Deutlich schwächer entwickelten sich Wacker Chemie mit einem Minus von 3,09 Prozent und Lanxess mit 3,89 Prozent. flatexDEGIRO verlor sogar 7,88 Prozent. Zwischen dem besten und dem schlechtesten MDAX-Wert lagen damit 11,04 Prozentpunkte.

    SDAX: Secunet führt Gewinner an

    Secunet Security Networks legte im SDAX um 3,53 Prozent zu und war damit der stärkste Wert des Index. Energiekontor gewann 2,68 Prozent, Kontron 1,83 Prozent. Am unteren Ende standen Evotec mit minus 2,55 Prozent, Redcare Pharmacy mit minus 4,37 Prozent und HelloFresh mit minus 4,77 Prozent. Die Spannweite zwischen Secunet und HelloFresh betrug 8,30 Prozentpunkte.

    TecDAX: Infineon dominiert, Evotec fällt zurück

    Infineon Technologies war mit einem Plus von 4,94 Prozent auch im TecDAX der Topwert. Bechtle stiegen um 3,01 Prozent, Deutsche Telekom um 2,62 Prozent. Bei den schwächsten Titeln verloren Carl Zeiss Meditec 1,75 Prozent, Verbio 2,21 Prozent und Evotec 2,55 Prozent. Daraus ergab sich zwischen dem Spitzenreiter und dem Schlusslicht eine Differenz von 7,49 Prozentpunkten.

    US 30: Cisco vorn, die ausgewiesenen Flopwerte ebenfalls im Plus

    Im US 30 gewann Cisco Systems 4,13 Prozent. Apple legten um 2,65 Prozent zu, Caterpillar um 2,10 Prozent. Die als Flopwerte ausgewiesenen Titel notierten damit ebenfalls im Plus: Apple und Caterpillar gewannen jeweils beziehungsweise 2,65 und 2,10 Prozent, während Salesforce um 2,10 Prozent zulegten. Zwischen Cisco Systems und dem schwächsten der genannten Werte, Caterpillar und Salesforce, lagen 2,03 Prozentpunkte.

    US 500: Dell Technologies mit zweistelligem Gewinn

    Dell Technologies Registered (C) setzte sich im US 500 mit einem Plus von 11,27 Prozent an die Spitze. Hewlett Packard Enterprise gewannen 9,36 Prozent, Skyworks Solutions 8,93 Prozent. Auch die ausgewiesenen Flopwerte lagen im positiven Bereich: Philip Morris International stiegen um 1,67 Prozent, Southwest Airlines und Amazon jeweils um 1,65 Prozent. Die Differenz zwischen Dell Technologies und Amazon beziehungsweise Southwest Airlines belief sich auf 9,62 Prozentpunkte.



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