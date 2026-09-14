Novartis, Eli Lilly und Johnson & Johnson mit 10,5% Zinsen und 35% Schutz

Wer nun eine Investition in diese Aktien in diese Werte in Erwägung zieht, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf eine Investition in eine Aktienanleihe mit (Worst-of)-Struktur ins Auge fassen, die auch bei Kursrückgängen der drei Aktien positive Rendite abwerfen wird.

Trotz der jüngsten Kurskorrekturen der Märkte befinden sich die Aktien der weltweit agierenden Healthcare-Branche zuzuzählenden Aktien wie Novartis, Eli Lilly and Company und Johnson & Johnson auf Sicht der vergangenen 12 Monate teilweise noch kräftig im Plus. Während Novartis innerhalb dieses Zeitraumes um 10 Prozent zulegen konnten, steigerten die beiden US-Werte ihre Aktienkurse in den vergangenen 12 Monaten sogar um 50 Prozent.

Mit der neuen von der Erste Group angebotenen 10,50% Crédit Agricole Protect Pro Healthcare 26–27-Anleihe können Anleger in den nächsten 12 Monaten bei einem bis zu 35-prozentigen Kursrückgang der drei genannten Werte eine Jahresbruttorendite von 10,50 Prozent pro Jahr erwirtschaften.

10,50% Zinsen und 35% Sicherheitspuffer

Die am 29.9.26 an den jeweiligen Heimatbörsen festgestellten Schlusskurse der drei Werte werden als Ausübungspreise für die Protect Pro Healthcare 26–27-Anleihe festgeschrieben. Bei 65 Prozent der Ausübungspreise werden sich die am Bewertungstag, dem 29.9.27, aktivierten Barrieren befinden.

Unabhängig vom Kursverlauf der Aktien und auf welchem Niveau die Aktien in einem Jahr notieren werden, erhalten Anleger am Laufzeitende eine Zinszahlung in Höhe von 10,50 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Wenn die drei Aktien am Bewertungstag auf oder oberhalb der jeweiligen Barriere notieren, dann wird die Anleihe am 6.10.27 mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt. Befindet sich hingegen eine oder mehrere Aktien am Bewertungstag unterhalb der Barriere, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung (Worst-of) erfolgen. Der Gegenwert von Bruchstückanteilen wird Anlegern gutgeschrieben.

Die von der Erste Group angebotene 10,50% Crédit Agricole Protect Pro Healthcare 26–27-Anleihe, fällig am 6.10.27, ISIN: DE000A46JVK4, kann derzeit in einer Stückelung von 2.000 Euro mit 100 Prozent und 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die neue Protect Pro Healthcare 26–27-Anleihe ermöglicht in einem Jahr einen Bruttoertrag von 10,50 Prozent, wenn keine der drei Healthcare-Aktien in einem Jahr 35 Prozent oder mehr ihres Ausübungspreises verliert.