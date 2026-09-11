Beratung über Neustart

DRESDEN/BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Einbruch des CDU-Ergebnisses bei der sachsen-anhaltischen Landtagswahl fordern die sächsischen Kreisvorsitzenden in einem Brief an Bundeskanzler Friedrich Merz zügige Beratungen über einen Neustart der Partei. "Das desaströse Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt am vergangenen Sonntag hat gezeigt, in welchem dramatischen Ausmaß die Bevölkerung das Vertrauen sowohl in die Arbeit der Bundesregierung als auch in die Politik der Union verloren hat", heißt es in dem Schreiben an Parteichef Merz und CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann. Der "Politico"-Journalist Rasmus Buchsteiner veröffentlichte den Brief auf X - das Büro des Dresdner CDU-Kreischefs Ingo Flemming bestätigte die Echtheit des Briefes.

Bei Zustimmungswerten von um die 20 Prozent sei die Frage mehr als berechtigt, ob die CDU künftig noch eine Volkspartei sei, heißt es in dem Brief. In Mecklenburg-Vorpommern, wo in einer Woche ein neuer Landtag gewählt wird, scheine die Lage letzten Umfragen zufolge sogar noch ernster.