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    Besonders beachtet!

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    Copart Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 11.09.2026

    Kursbewegung von -7,93 % bei Copart am 11.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Copart Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 11.09.2026
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Copart betreibt Online-Auktionsplattformen für Unfall- und Gebrauchtfahrzeuge, bedient Versicherer, Flottenbetreiber und Händler. Hauptleistung: Verwertung, Auktion, Logistik und Lagerung von Fahrzeugen. Starke Marktstellung in den USA, international wachsend. Wichtige Wettbewerber: IAA, KAR Global. USP: dichtes Filialnetz, globale Käuferbasis, skalierbare digitale Plattform.

    Copart Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 11.09.2026

    Bei Copart geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -7,93 % nach und notiert bei 26,46. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,68 %, geht es heute bei der Copart Aktie nach unten. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Copart-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,87 % zu Buche.

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    Allein seit letzter Woche ist die Copart Aktie damit um -9,99 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,34 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Copart eine negative Entwicklung von -15,09 % erlebt.

    Während Copart deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,01 %.

    Copart Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,99 %
    1 Monat +10,34 %
    3 Monate +4,87 %
    1 Jahr -31,30 %
    Stand: 11.09.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur Copart Aktie

    Es gibt 926 Mio. Copart Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,71 Mrd.EUR € wert.

    Erholung nach US-Inflationsdaten - Ölpreis erleichtert


    Die US-Aktienmärkte sind am Freitag nach den US-Inflationszahlen mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Die Inflation in den USA hat sich im August wie erwartet auf hohem Niveau nicht verändert und stand so einer Erholung nicht im Wege. Begründet …

    Börsenstart USA - 11.09. - US 30 stark +1,17 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    -50% – kommt jetzt der Turnaround?


    Der Gebrauchtwagenmarkt boomt und Copart geht all-in. Mit der gestern verkündeten Übernahme des Gebrauchtwagen-Auktionsspezialisten ACV Auctions geht auch ein Kursplus von +8% einher. Doch die parallel dazu veröffentlichten Quartalsergebnisse zeichnen ein etwas anderes Bild. Anleger verkaufen die Aktie, das KGV ist so niedrig wie noch nie. Ist das die große Chance nachdem die Firma sich […] The post Copart-Aktie: -50% – kommt jetzt der Turnaround? first appeared on sharedeals.de.

    Copart Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Copart Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Copart Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Copart

    +0,68 %
    -8,99 %
    +10,48 %
    +6,60 %
    -31,25 %
    -31,22 %
    -6,52 %
    +717,81 %
    ISIN:US2172041061WKN:893807
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