Diok One: Prudomus Duisburg unter Druck – Haftungsrisiken im Fokus
Turbulente Zeiten für Prudomus und ihre Anteilseigner: Gescheiterte Bankverhandlungen zwingen zur Insolvenzantragstellung – mit spürbaren Risiken für die Diok One AG.
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- Die Prudomus Duisburg GmbH wird kurzfristig einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen.
- Ursache sind vorläufig gescheiterte Verhandlungen mit der finanzierenden Bank über die Verlängerung oder Refinanzierung eines Bankdarlehens.
- Die Diok One AG ist mittelbar mit 10,1 % an Prudomus beteiligt; ursprünglich hielt sie 89,9 %.
- Prudomus wurde zur Sanierung in eine Auffanglösung übertragen.
- Für Diok One besteht bei einer gescheiterten Gläubigersanierung das Risiko eines wirtschaftlichen Gesamtschadens, insbesondere durch Konzernbürgschaften von bis zu rund 1 Mio. Euro.
- Trotz der erwarteten Belastungen rechnet Diok One für 2026 mit einem Jahresergebnis auf dem Niveau des Vorjahres.
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