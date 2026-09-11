JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,07 Euro belassen. Borja Olcese zog in einer am Freitag vorliegenden Studie negative Rückschlüsse für den Handelskonzern von den Ergebnissen der US-Supermarktkette Kroger. Er fühlt sich in seiner negativen These zu Ahold Delhaize bestätigt. Es gebe Anzeichen für ein schwächeres Marktumfeld und zunehmender Wettbewerbsdruck werde immer offensichtlicher./rob/tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 16:14 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 16:34 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 30,85EUR auf Tradegate (11. September 2026, 19:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Borja Olcese

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 24,07

Kursziel alt: 24,07

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 24,07 € , was einem Rückgang von -22,20% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer