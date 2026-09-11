Regency Silver übernimmt Goldprojekt Jabali nahe Alamos’ Mulatos-Mine
Regency Silver setzt in Sonora auf Wachstum: Mit dem Erwerb des Goldprojekts Jabali und der Mine La Dura rückt ein neues Produktionspotenzial in den Fokus.
Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
- Regency Silver Corp. erwirbt 100 % des Goldprojekts Jabali in Sonora, Mexiko, einschließlich der ehemals produzierenden Untertage-Goldmine La Dura und rund 569 Hektar Bergbaukonzessionen.
- Das Projekt liegt strategisch günstig: etwa 6 km westlich der produzierenden Mulatos-Mine von Alamos Gold, 10 km südöstlich der La-India-Mine von Agnico Eagle und 20 km vom Regency-Projekt Dios Padre entfernt.
- Die Transaktion soll voraussichtlich um den 30. September 2026 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange; eine Zustimmung der Aktionäre wird voraussichtlich nicht benötigt.
- Als Gegenleistung zahlt Regency zunächst 70.000 US-Dollar, gibt bei Abschluss einer Lohnmahlvereinbarung 20 Mio. Aktien aus und leistet später erfolgsabhängige Zahlungen von insgesamt bis zu 4 Mio. US-Dollar sowie eine 2-%-NSR-Abgabe.
- Historische Bohrungen weisen auf eine hochgradige Goldmineralisierung hin, darunter 6,91 g/t Gold über 63,4 Meter und 7,26 g/t über 12 Meter; die Ergebnisse wurden von Regency bislang jedoch nicht gemäß NI 43-101 verifiziert.
- Regency plant, La Dura wieder in Betrieb zu nehmen, eine Lohnmahlvereinbarung mit einer nahegelegenen Mine abzuschließen und die historische Bohrdatenbank durch Doppelbohrungen sowie einen NI-43-101-konformen technischen Bericht zu validieren.
Der Kurs von Regency Silver lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,0735EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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