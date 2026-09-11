Inflation: Fed muss Zinsen anheben - 2 Belege, dass Trump Iran-Krieg verliert!

Nach den heutigen Zahlen zur Inflation muss die Fed die Zinsen anheben - und das wird Donald Trump wohl nicht freuen! Aber dass die Fed die Zinsen anheben wird, hat sich der US-Präsident durch seinen Iran-Krieg selbst zuzuschreiben - denn es sind vor allem (aber nicht nur!) die Energiepreise, die die Inflation anheizen! A propos Iran-Krieg: es gibt zwei klare Belege, dass Trump den Krieg verloren hat: erstens verweigert er Saudi-Arabien Hilfe, nachdem die Huthis nicht nur jetzt den Eingang zum Roten Meer kontrollieren, sondern auch die für die Saudis lebenswichtige Pipeline zur Umgehung der Straße von Hormus erfolgreich attackiert haben. Damit kündigt Trump faktische den Petro-Dollar-Deal von 1974 auf: die Saudis verkaufen ihr Öl nur in Dollar - und legen diese Dollars dann in US-Staatsanleihen (oder US-Aktien) an, während die USA den militärischen Schutz des Golfstaats übernehmen! Und zweitens soll es am Montag ein Treffen des Iran mit den Golfstaaten geben - und das in Teheran und ohne Beteiligung der Amerikaner. Klarer kann nicht werden, dass die Amerikaner nun nicht mehr die allmächtige Supermacht sind - und das am 25.Jahrestag von 09/11..

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