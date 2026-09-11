Börsen Update
Börsen Update USA - 11.09. - US 30 stark +1,12 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der US 30 bewegt sich bei 52.641,57 PKT und steigt um +1,12 %.
Top-Werte: Cisco Systems +3,93 %, IBM +3,45 %, Boeing +2,63 %, Apple +2,41 %, McDonald's +0,39 %
Flop-Werte: Unitedhealth Group -2,57 %, Amgen -0,75 %, Johnson & Johnson -0,42 %
Der US Tech 100 steht bei 29.423,74 PKT und gewinnt bisher +1,03 %.
Top-Werte: NXP Semiconductors +5,82 %, Marvell Technology +5,37 %, Analog Devices +5,20 %, Arm Holdings +5,14 %, Texas Instruments +4,90 %
Flop-Werte: Copart -10,94 %, Seagate Technology Holdings -3,50 %, Palo Alto Networks -3,26 %, SanDisk Corporation -3,09 %, Fortinet -2,14 %
Der US 500 steht aktuell (19:59:27) bei 7.670,00 PKT und steigt um +1,02 %.
Top-Werte: Dell Technologies Registered (C) +10,17 %, Hewlett Packard Enterprise +9,93 %, Moderna +8,94 %, ON Semiconductor +7,84 %, CDW Corporation +7,53 %
Flop-Werte: Copart -10,94 %, Oracle -6,10 %, Seagate Technology Holdings -3,50 %, Palo Alto Networks -3,26 %, SanDisk Corporation -3,09 %
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