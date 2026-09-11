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    Besonders beachtet!

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    NXP Semiconductors Aktie legt am 11.09.2026 stark zu

    Die NXP Semiconductors Aktie notiert am 11.09.2026 mit +5,82 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - NXP Semiconductors Aktie legt am 11.09.2026 stark zu
    Foto: adobe.stock.com

    NXP Semiconductors ist ein niederländischer Chipentwickler mit Fokus auf Automotive, Industrie, IoT und sichere Identifikation. Hauptprodukte: Mikrocontroller, Automotive-SoCs, RF- und Sicherheitschips. Starke Position in Autoelektronik und kontaktlosen Bezahllösungen. Wichtige Konkurrenten: Infineon, STMicro, Texas Instruments, Renesas. USP: tiefe Automotive-Integration, Sicherheits-Know-how, breite Embedded-Plattformen.

    Wie hat sich die NXP Semiconductors-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von NXP Semiconductors. Mit einer Performance von +5,82 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Schon gestern ging es für die NXP Semiconductors Aktie um +0,73 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 205,53. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

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    Obwohl sich die NXP Semiconductors Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -21,69 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,45 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,81 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von NXP Semiconductors +4,41 % gewonnen.

    Während NXP Semiconductors heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,03 %.

    NXP Semiconductors Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,45 %
    1 Monat -4,81 %
    3 Monate -21,69 %
    1 Jahr +3,17 %
    Stand: 11.09.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur NXP Semiconductors Aktie

    Es gibt 342 Mio. NXP Semiconductors Aktien. Damit ist das Unternehmen 69,94 Mrd.EUR € wert.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,09 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +4,91 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +1,91 %. Texas Instruments legt um +5,25 % zu

    Lohnt sich ein Investment in die NXP Semiconductors Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der NXP Semiconductors Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur NXP Semiconductors Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    NXP Semiconductors

    +4,84 %
    +2,30 %
    -3,48 %
    -20,10 %
    +5,19 %
    +2,73 %
    +8,95 %
    +173,90 %
    +1.842,99 %
    ISIN:NL0009538784WKN:A1C5WJ
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    Markt Bote
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