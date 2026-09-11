Infineon Technologies - Aktie gewinnt kräftig - 11.09.2026

Die Infineon Technologies Aktie notiert aktuell bei 58,14€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,47 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,49 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Infineon Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,15 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 58,14€, mit einem Plus von +4,47 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Infineon Technologies Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -25,56 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um -0,15 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,30 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Infineon Technologies einen Anstieg von +47,09 %.

Der Eurozone 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,90 % geändert.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,15 % 1 Monat -11,30 % 3 Monate -25,56 % 1 Jahr +74,38 %

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Stand: 11.09.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 76,12 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen starten mit Rückenwind in den Handelstag: Standardwerte ziehen an, Technologietitel glänzen – und sowohl DAX als auch US-Indizes setzen ihren Aufwärtstrend fort.

Top- und Flop-Aktien am 11.09.2026 im Eurozone 50.

Top- und Flop-Aktien am 11.09.2026 im TecDAX.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Infineon Technologies?

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,09 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +1,87 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +4,78 %. ON Semiconductor legt um +7,71 % zu NIO notiert im Plus, mit +2,27 %.

Infineon Technologies Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.