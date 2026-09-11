Gettex-Risk – so verteilen sich Angst & Gier

Die Gettex-Risk-Indikatoren zeigen eine nachlassende Risikobereitschaft. Besonders deutlich wird das im US-Langfristmodell: Der Wert fiel am 11. September von 0,251 am Morgen auf −0,0378 am Abend. Bei unserer Auswertung vom 3. September hatte er sich mit 0,016 noch knapp im positiven Bereich gehalten. Der kurzfristige US-Indikator notiert um 19:15 Uhr ebenfalls im Minus. Mit −0,0837 liegt er allerdings deutlich über seinem bisherigen Tagestief von −0,5321. Die Nervosität hat nachgelassen, das längerfristige Signal bleibt angeschlagen. US Long Term, US Intraday

Europa hält sich im Langfristmodell noch über der Nulllinie. Beruhigend ist der Verlauf trotzdem kaum: Bei jeder stündlichen Berechnung sank der Indikator, von 0,291 am Morgen auf 0,081 um 19 Uhr. Wie schnell die Stimmung kippen kann, zeigt die kurzfristige Reihe. Um 17:03 Uhr stand sie noch bei 0,622, eine Stunde später bei −0,4069. Bis 19:15 Uhr erholte sie sich auf −0,1279. Von der zwischenzeitlichen Risikofreude blieb damit wenig übrig. Beide europäischen Werte liegen unter den Momentaufnahmen vom 3. September; vor allem der stetige Rückgang des Langfristindikators verdient Aufmerksamkeit. EU Long Term, EU Intraday

Für Entwarnung reicht die Erholung der kurzfristigen Werte nicht aus. In den USA zeigen inzwischen beide Zeithorizonte negative Werte, während Europas längerfristiger Vorsprung schrumpft. Ein dauerhafter Wechsel in ein defensives Marktregime lässt sich daraus noch nicht ableiten.