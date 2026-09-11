🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gettex-Risk – so verteilen sich Angst & Gier

    Die Gettex-Risk-Indikatoren zeigen eine nachlassende Risikobereitschaft. Besonders deutlich wird das im US-Langfristmodell: Der Wert fiel am 11. September von 0,251 am Morgen auf −0,0378 am Abend. Bei unserer Auswertung vom 3. September hatte er sich mit 0,016 noch knapp im positiven Bereich gehalten. Der kurzfristige US-Indikator notiert um 19:15 Uhr ebenfalls im Minus. Mit −0,0837 liegt er allerdings deutlich über seinem bisherigen Tagestief von −0,5321. Die Nervosität hat nachgelassen, das längerfristige Signal bleibt angeschlagen. US Long Term, US Intraday

    Europa hält sich im Langfristmodell noch über der Nulllinie. Beruhigend ist der Verlauf trotzdem kaum: Bei jeder stündlichen Berechnung sank der Indikator, von 0,291 am Morgen auf 0,081 um 19 Uhr. Wie schnell die Stimmung kippen kann, zeigt die kurzfristige Reihe. Um 17:03 Uhr stand sie noch bei 0,622, eine Stunde später bei −0,4069. Bis 19:15 Uhr erholte sie sich auf −0,1279. Von der zwischenzeitlichen Risikofreude blieb damit wenig übrig. Beide europäischen Werte liegen unter den Momentaufnahmen vom 3. September; vor allem der stetige Rückgang des Langfristindikators verdient Aufmerksamkeit. EU Long Term, EU Intraday

    Für Entwarnung reicht die Erholung der kurzfristigen Werte nicht aus. In den USA zeigen inzwischen beide Zeithorizonte negative Werte, während Europas längerfristiger Vorsprung schrumpft. Ein dauerhafter Wechsel in ein defensives Marktregime lässt sich daraus noch nicht ableiten.





    Autor
    Daniel Saurenz
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Daniel Saurenz
    Gettex-Risk – so verteilen sich Angst & Gier Die Gettex-Risk-Indikatoren zeigen eine nachlassende Risikobereitschaft. Besonders deutlich wird das im US-Langfristmodell: Der Wert fiel am 11. September von 0,251 am Morgen auf −0,0378 am Abend. Bei unserer Auswertung vom 3. September hatte er …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     