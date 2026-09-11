Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 30 am 11.09.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.09.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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IBM
Tagesperformance: +4,13 %
Tagesperformance: +4,13 %
Platz 1
Performance 1M: +2,21 %
Performance 1M: +2,21 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +3,80 %
Tagesperformance: +3,80 %
Platz 2
Performance 1M: -13,44 %
Performance 1M: -13,44 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: -2,90 %
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 3
Performance 1M: -8,39 %
Performance 1M: -8,39 %
Boeing
Tagesperformance: +2,68 %
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 4
Performance 1M: -12,25 %
Performance 1M: -12,25 %
Amazon
Tagesperformance: +2,28 %
Tagesperformance: +2,28 %
Platz 5
Performance 1M: -9,90 %
Performance 1M: -9,90 %
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