🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCopart AktievorwärtsNachrichten zu Copart

    Top & Flop

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 11.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 11.09.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Seagate Technology!
    Long
    783,88€
    Basispreis
    4,97
    Ask
    × 14,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    882,82€
    Basispreis
    5,56
    Ask
    × 13,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Copart
    ISIN: US2172041061
    WKN: 893807
    Die Copart Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,64 %.

    Analog Devices
    Tagesperformance: +4,61 %
    Platz 2
    Performance 1M: -6,61 %
    Chart Analog Devices
    ISIN: US0326541051
    WKN: 862485
    Die Analog Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,61 %.

    NXP Semiconductors
    Tagesperformance: +4,53 %
    Platz 3
    Performance 1M: -4,81 %
    Chart NXP Semiconductors
    ISIN: NL0009538784
    WKN: A1C5WJ
    Die NXP Semiconductors Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,53 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: +4,11 %
    Platz 4
    Performance 1M: +7,42 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,11 %.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: +4,11 %
    Platz 5
    Performance 1M: -6,94 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,11 %.

    T-Mobile US
    Tagesperformance: +4,10 %
    Platz 6
    Performance 1M: -0,59 %
    Chart T-Mobile US
    ISIN: US8725901040
    WKN: A1T7LU
    Die T-Mobile US Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,10 %.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: +3,86 %
    Platz 7
    Performance 1M: -15,23 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,86 %.

    Cisco Systems
    Tagesperformance: +3,80 %
    Platz 8
    Performance 1M: -13,44 %
    Chart Cisco Systems
    ISIN: US17275R1023
    WKN: 878841
    Die Cisco Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,80 %.

    Texas Instruments
    Tagesperformance: +3,80 %
    Platz 9
    Performance 1M: -9,16 %
    Chart Texas Instruments
    ISIN: US8825081040
    WKN: 852654
    Die Texas Instruments Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,80 %.

    Qualcomm
    Tagesperformance: +3,56 %
    Platz 10
    Performance 1M: +13,07 %
    Chart Qualcomm
    ISIN: US7475251036
    WKN: 883121
    Die Qualcomm Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,56 %.

    Adobe
    Tagesperformance: +3,54 %
    Platz 11
    Performance 1M: -13,68 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,54 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -3,50 %
    Platz 12
    Performance 1M: +6,15 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,50 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -3,44 %
    Platz 13
    Performance 1M: +34,42 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,44 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: +3,19 %
    Platz 14
    Performance 1M: -7,86 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,19 %.

    Microchip Technology
    Tagesperformance: +3,06 %
    Platz 15
    Performance 1M: -12,11 %
    Chart Microchip Technology
    ISIN: US5950171042
    WKN: 886105
    Die Microchip Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,06 %.

    Intuit
    Tagesperformance: +3,03 %
    Platz 16
    Performance 1M: -6,27 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,03 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: -3,01 %
    Platz 17
    Performance 1M: -12,64 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,01 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Palo Alto Networks (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Palo Alto Networks’ Spannungsfeld aus hoher Bewertung und beschleunigtem Wachstum. Der Q4-Umsatz von 3,41 Mrd. US-Dollar (+34 %) sowie Margen und Ausblick übertrafen die Erwartungen; für 2027 werden 14,1–14,2 Mrd. US-Dollar Umsatz erwartet. Trotz anfänglicher Kursverluste hoben Analysten Kursziele teils über 400 US-Dollar an. Die Plattformstrategie und die Console-Übernahme gelten als Wachstumstreiber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palo Alto Networks eingestellt.

    Intuitive Surgical
    Tagesperformance: +3,00 %
    Platz 18
    Performance 1M: -8,74 %
    Chart Intuitive Surgical
    ISIN: US46120E6023
    WKN: 888024
    Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,00 %.

    Intel
    Tagesperformance: +2,96 %
    Platz 19
    Performance 1M: +0,89 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,96 %.

    Cadence Design Systems
    Tagesperformance: +2,72 %
    Platz 20
    Performance 1M: -15,20 %
    Chart Cadence Design Systems
    ISIN: US1273871087
    WKN: 873567
    Die Cadence Design Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,72 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: -2,68 %
    Platz 21
    Performance 1M: +4,25 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,68 %.

    Honeywell Aerospace
    Tagesperformance: +2,68 %
    Platz 22
    Performance 1M: -6,06 %
    Chart Honeywell Aerospace
    ISIN: US43849R1059
    WKN: A429HW
    Die Honeywell Aerospace Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,68 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +2,64 %
    Platz 23
    Performance 1M: +5,78 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,64 %.

    Ross Stores
    Tagesperformance: +2,46 %
    Platz 24
    Performance 1M: -11,84 %
    Chart Ross Stores
    ISIN: US7782961038
    WKN: 870053
    Die Ross Stores Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,46 %.

    Dexcom
    Tagesperformance: -2,19 %
    Platz 25
    Performance 1M: -2,67 %
    Chart Dexcom
    ISIN: US2521311074
    WKN: A0D9T1
    Die Dexcom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,19 %.

    zurückvorwärts
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 11.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 11.09.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     