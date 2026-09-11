Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 11.09.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Analog Devices
Tagesperformance: +4,61 %
Tagesperformance: +4,61 %
Platz 2
Performance 1M: -6,61 %
Performance 1M: -6,61 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +4,53 %
Tagesperformance: +4,53 %
Platz 3
Performance 1M: -4,81 %
Performance 1M: -4,81 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +4,11 %
Tagesperformance: +4,11 %
Platz 4
Performance 1M: +7,42 %
Performance 1M: +7,42 %
Arm Holdings
Tagesperformance: +4,11 %
Tagesperformance: +4,11 %
Platz 5
Performance 1M: -6,94 %
Performance 1M: -6,94 %
T-Mobile US
Tagesperformance: +4,10 %
Tagesperformance: +4,10 %
Platz 6
Performance 1M: -0,59 %
Performance 1M: -0,59 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +3,86 %
Tagesperformance: +3,86 %
Platz 7
Performance 1M: -15,23 %
Performance 1M: -15,23 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +3,80 %
Tagesperformance: +3,80 %
Platz 8
Performance 1M: -13,44 %
Performance 1M: -13,44 %
Texas Instruments
Tagesperformance: +3,80 %
Tagesperformance: +3,80 %
Platz 9
Performance 1M: -9,16 %
Performance 1M: -9,16 %
Qualcomm
Tagesperformance: +3,56 %
Tagesperformance: +3,56 %
Platz 10
Performance 1M: +13,07 %
Performance 1M: +13,07 %
Adobe
Tagesperformance: +3,54 %
Tagesperformance: +3,54 %
Platz 11
Performance 1M: -13,68 %
Performance 1M: -13,68 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -3,50 %
Tagesperformance: -3,50 %
Platz 12
Performance 1M: +6,15 %
Performance 1M: +6,15 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -3,44 %
Tagesperformance: -3,44 %
Platz 13
Performance 1M: +34,42 %
Performance 1M: +34,42 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +3,19 %
Tagesperformance: +3,19 %
Platz 14
Performance 1M: -7,86 %
Performance 1M: -7,86 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +3,06 %
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 15
Performance 1M: -12,11 %
Performance 1M: -12,11 %
Intuit
Tagesperformance: +3,03 %
Tagesperformance: +3,03 %
Platz 16
Performance 1M: -6,27 %
Performance 1M: -6,27 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: -3,01 %
Tagesperformance: -3,01 %
Platz 17
Performance 1M: -12,64 %
Performance 1M: -12,64 %
? wallstreetONLINE-Community zu Palo Alto Networks (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Palo Alto Networks’ Spannungsfeld aus hoher Bewertung und beschleunigtem Wachstum. Der Q4-Umsatz von 3,41 Mrd. US-Dollar (+34 %) sowie Margen und Ausblick übertrafen die Erwartungen; für 2027 werden 14,1–14,2 Mrd. US-Dollar Umsatz erwartet. Trotz anfänglicher Kursverluste hoben Analysten Kursziele teils über 400 US-Dollar an. Die Plattformstrategie und die Console-Übernahme gelten als Wachstumstreiber.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palo Alto Networks eingestellt.
Intuitive Surgical
Tagesperformance: +3,00 %
Tagesperformance: +3,00 %
Platz 18
Performance 1M: -8,74 %
Performance 1M: -8,74 %
Intel
Tagesperformance: +2,96 %
Tagesperformance: +2,96 %
Platz 19
Performance 1M: +0,89 %
Performance 1M: +0,89 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +2,72 %
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 20
Performance 1M: -15,20 %
Performance 1M: -15,20 %
Western Digital
Tagesperformance: -2,68 %
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 21
Performance 1M: +4,25 %
Performance 1M: +4,25 %
Honeywell Aerospace
Tagesperformance: +2,68 %
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 22
Performance 1M: -6,06 %
Performance 1M: -6,06 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +2,64 %
Tagesperformance: +2,64 %
Platz 23
Performance 1M: +5,78 %
Performance 1M: +5,78 %
Ross Stores
Tagesperformance: +2,46 %
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 24
Performance 1M: -11,84 %
Performance 1M: -11,84 %
Dexcom
Tagesperformance: -2,19 %
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 25
Performance 1M: -2,67 %
Performance 1M: -2,67 %
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