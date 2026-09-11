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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 11.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 11.09.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Hewlett Packard Enterprise
    ISIN: US42824C1099
    WKN: A140KD
    Die Hewlett Packard Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,83 %.

    Dell Technologies Registered (C)
    Tagesperformance: +10,25 %
    Platz 2
    Performance 1M: +22,25 %
    Chart Dell Technologies Registered (C)
    ISIN: US24703L2025
    WKN: A2N6WP
    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,25 %.

    Copart
    Tagesperformance: -9,60 %
    Platz 3
    Performance 1M: +10,34 %
    Chart Copart
    ISIN: US2172041061
    WKN: 893807
    Die Copart Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,60 %.

    NetApp
    Tagesperformance: +8,32 %
    Platz 4
    Performance 1M: -8,05 %
    Chart NetApp
    ISIN: US64110D1046
    WKN: A0NHKR
    Die NetApp Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,32 %.

    CDW Corporation
    Tagesperformance: +8,12 %
    Platz 5
    Performance 1M: +4,00 %
    Chart CDW Corporation
    ISIN: US12514G1085
    WKN: A1W0KL
    Die CDW Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,12 %.

    HP
    Tagesperformance: +7,88 %
    Platz 6
    Performance 1M: +20,16 %
    Chart HP
    ISIN: US40434L1052
    WKN: A142VP
    Die HP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,88 %.

    ON Semiconductor
    Tagesperformance: +7,72 %
    Platz 7
    Performance 1M: -12,90 %
    Chart ON Semiconductor
    ISIN: US6821891057
    WKN: 930124
    Die ON Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,72 %.

    Moderna
    Tagesperformance: +7,69 %
    Platz 8
    Performance 1M: +126,47 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,69 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Hoffnung auf einen Short Squeeze: Trotz eines starken Anstiegs Ende August seien noch über 39 Millionen Aktien leerverkauft. Die jüngste relative Stärke gegenüber Markt und Branche wird positiv bewertet. Charttechnisch diskutieren Anleger ein Dreieck beziehungsweise einen Wimpel und mögliche Kursanstiege. Die zinslose Wandelanleihe gilt überwiegend als vorteilhaft; Verwässerungsrisiken werden erst bei deutlich höheren Kursen gesehen. Zins- und Ölpreissorgen erscheinen für Moderna weniger relevant.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

    Super Micro Computer
    Tagesperformance: +6,73 %
    Platz 9
    Performance 1M: +18,09 %
    Chart Super Micro Computer
    ISIN: US86800U3023
    WKN: A40MRM
    Die Super Micro Computer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,73 %.

    Oracle
    Tagesperformance: -6,50 %
    Platz 10
    Performance 1M: +5,10 %
    Chart Oracle
    ISIN: US68389X1054
    WKN: 871460
    Die Oracle Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,50 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Oracle (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Q1-Zahlen mit 30 % Umsatzwachstum, 121 % Cloud-Infrastrukturwachstum und einem auf 664 Mrd. US-Dollar gestiegenen Auftragsbestand. Die Prognose wurde angehoben; Analysten bestätigen Kaufempfehlungen und Kursziele von 200 bis 330 US-Dollar. Kritisch gesehen werden hohe Investitionen, Verschuldung, negative freie Cashflows und sinkende Bruttomargen. Kurzfristig wird hohe Volatilität erwartet, mit Widerstand bei 144 US-Dollar und möglichem Wiedereinstieg bei 120 US-Dollar.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Oracle eingestellt.

    Arista Networks
    Tagesperformance: +5,48 %
    Platz 11
    Performance 1M: -2,03 %
    Chart Arista Networks
    ISIN: US0404132054
    WKN: A40V33
    Die Arista Networks Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,48 %.

    Comfort Systems USA
    Tagesperformance: +5,32 %
    Platz 12
    Performance 1M: -5,47 %
    Chart Comfort Systems USA
    ISIN: US1999081045
    WKN: 907784
    Die Comfort Systems USA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,32 %.

    Skyworks Solutions
    Tagesperformance: +5,31 %
    Platz 13
    Performance 1M: +33,42 %
    Chart Skyworks Solutions
    ISIN: US83088M1027
    WKN: 857760
    Die Skyworks Solutions Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,31 %.

    Amphenol Registered (A)
    Tagesperformance: +5,28 %
    Platz 14
    Performance 1M: -5,11 %
    Chart Amphenol Registered (A)
    ISIN: US0320951017
    WKN: 882749
    Die Amphenol Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,28 %.

    Gartner
    Tagesperformance: +4,85 %
    Platz 15
    Performance 1M: -12,15 %
    Chart Gartner
    ISIN: US3666511072
    WKN: 887957
    Die Gartner Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,85 %.

    Fiserv
    Tagesperformance: +4,79 %
    Platz 16
    Performance 1M: -6,83 %
    Chart Fiserv
    ISIN: US3377381088
    WKN: 881793
    Die Fiserv Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,79 %.

    Analog Devices
    Tagesperformance: +4,61 %
    Platz 17
    Performance 1M: -6,61 %
    Chart Analog Devices
    ISIN: US0326541051
    WKN: 862485
    Die Analog Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,61 %.

    CIENA
    Tagesperformance: +4,59 %
    Platz 18
    Performance 1M: -14,82 %
    Chart CIENA
    ISIN: US1717793095
    WKN: A0LDA7
    Die CIENA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,59 %.

    Te Connectivity
    Tagesperformance: +4,56 %
    Platz 19
    Performance 1M: -5,39 %
    Chart Te Connectivity
    ISIN: IE000IVNQZ81
    WKN: A40R4H
    Die Te Connectivity Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,56 %.

    NXP Semiconductors
    Tagesperformance: +4,52 %
    Platz 20
    Performance 1M: -4,81 %
    Chart NXP Semiconductors
    ISIN: NL0009538784
    WKN: A1C5WJ
    Die NXP Semiconductors Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,52 %.

    Jabil
    Tagesperformance: +4,51 %
    Platz 21
    Performance 1M: -10,84 %
    Chart Jabil
    ISIN: US4663131039
    WKN: 886423
    Die Jabil Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,51 %.

    Coherent
    Tagesperformance: +4,27 %
    Platz 22
    Performance 1M: -11,40 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,27 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -3,50 %
    Platz 23
    Performance 1M: +6,15 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,50 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -3,44 %
    Platz 24
    Performance 1M: +34,42 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,44 %.

    Albemarle
    Tagesperformance: -3,39 %
    Platz 25
    Performance 1M: -11,15 %
    Chart Albemarle
    ISIN: US0126531013
    WKN: 890167
    Die Albemarle Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,39 %.

    Unitedhealth Group
    Tagesperformance: -2,93 %
    Platz 26
    Performance 1M: -8,39 %
    Chart Unitedhealth Group
    ISIN: US91324P1021
    WKN: 869561
    Die Unitedhealth Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,93 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: -2,91 %
    Platz 27
    Performance 1M: -12,64 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,91 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Palo Alto Networks (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Palo Alto Networks’ Spannungsfeld aus hoher Bewertung und beschleunigtem Wachstum. Der Q4-Umsatz von 3,41 Mrd. US-Dollar (+34 %) sowie Margen und Ausblick übertrafen die Erwartungen; für 2027 werden 14,1–14,2 Mrd. US-Dollar Umsatz erwartet. Trotz anfänglicher Kursverluste hoben Analysten Kursziele teils über 400 US-Dollar an. Die Plattformstrategie und die Console-Übernahme gelten als Wachstumstreiber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palo Alto Networks eingestellt.

    Western Digital
    Tagesperformance: -2,73 %
    Platz 28
    Performance 1M: +4,25 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,73 %.

    Edwards Lifesciences
    Tagesperformance: -2,50 %
    Platz 29
    Performance 1M: -10,17 %
    Chart Edwards Lifesciences
    ISIN: US28176E1082
    WKN: 936853
    Die Edwards Lifesciences Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,50 %.

    Domino's Pizza
    Tagesperformance: -2,36 %
    Platz 30
    Performance 1M: -10,65 %
    Chart Domino's Pizza
    ISIN: US25754A2015
    WKN: A0B6VQ
    Die Domino's Pizza Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,36 %.

    Dow
    Tagesperformance: -2,29 %
    Platz 31
    Performance 1M: -6,46 %
    Chart Dow
    ISIN: US2605571031
    WKN: A2PFRC
    Die Dow Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,29 %.

    Yum Brands
    Tagesperformance: -2,20 %
    Platz 32
    Performance 1M: -3,30 %
    Chart Yum Brands
    ISIN: US9884981013
    WKN: 909190
    Die Yum Brands Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,20 %.

    Hormel Foods
    Tagesperformance: -2,09 %
    Platz 33
    Performance 1M: -17,75 %
    Chart Hormel Foods
    ISIN: US4404521001
    WKN: 850875
    Die Hormel Foods Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,09 %.

    Expand Energy Corporation
    Tagesperformance: -2,09 %
    Platz 34
    Performance 1M: -1,78 %
    Chart Expand Energy Corporation
    ISIN: US1651677353
    WKN: A2QPFF
    Die Expand Energy Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,09 %.

    Casey's General Stores
    Tagesperformance: -2,05 %
    Platz 35
    Performance 1M: -26,33 %
    Chart Casey's General Stores
    ISIN: US1475281036
    WKN: 885039
    Die Casey's General Stores Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,05 %.

    Baxter International
    Tagesperformance: -2,01 %
    Platz 36
    Performance 1M: -15,40 %
    Chart Baxter International
    ISIN: US0718131099
    WKN: 853815
    Die Baxter International Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,01 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 11.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 11.09.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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