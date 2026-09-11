Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 11.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +10,25 %
Performance 1M: +22,25 %
Tagesperformance: -9,60 %
Performance 1M: +10,34 %
Tagesperformance: +8,32 %
Performance 1M: -8,05 %
Tagesperformance: +8,12 %
Performance 1M: +4,00 %
Tagesperformance: +7,88 %
Performance 1M: +20,16 %
Tagesperformance: +7,72 %
Performance 1M: -12,90 %
Tagesperformance: +7,69 %
Performance 1M: +126,47 %
? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +6,73 %
Performance 1M: +18,09 %
Tagesperformance: -6,50 %
Performance 1M: +5,10 %
? wallstreetONLINE-Community zu Oracle (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +5,48 %
Performance 1M: -2,03 %
Tagesperformance: +5,32 %
Performance 1M: -5,47 %
Tagesperformance: +5,31 %
Performance 1M: +33,42 %
Tagesperformance: +5,28 %
Performance 1M: -5,11 %
Tagesperformance: +4,85 %
Performance 1M: -12,15 %
Tagesperformance: +4,79 %
Performance 1M: -6,83 %
Tagesperformance: +4,61 %
Performance 1M: -6,61 %
Tagesperformance: +4,59 %
Performance 1M: -14,82 %
Tagesperformance: +4,56 %
Performance 1M: -5,39 %
Tagesperformance: +4,52 %
Performance 1M: -4,81 %
Tagesperformance: +4,51 %
Performance 1M: -10,84 %
Tagesperformance: +4,27 %
Performance 1M: -11,40 %
Tagesperformance: -3,50 %
Performance 1M: +6,15 %
Tagesperformance: -3,44 %
Performance 1M: +34,42 %
Tagesperformance: -3,39 %
Performance 1M: -11,15 %
Tagesperformance: -2,93 %
Performance 1M: -8,39 %
Tagesperformance: -2,91 %
Performance 1M: -12,64 %
? wallstreetONLINE-Community zu Palo Alto Networks (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,73 %
Performance 1M: +4,25 %
Tagesperformance: -2,50 %
Performance 1M: -10,17 %
Tagesperformance: -2,36 %
Performance 1M: -10,65 %
Tagesperformance: -2,29 %
Performance 1M: -6,46 %
Tagesperformance: -2,20 %
Performance 1M: -3,30 %
Tagesperformance: -2,09 %
Performance 1M: -17,75 %
Tagesperformance: -2,09 %
Performance 1M: -1,78 %
Tagesperformance: -2,05 %
Performance 1M: -26,33 %
Tagesperformance: -2,01 %
Performance 1M: -15,40 %