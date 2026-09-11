RBC stuft ORACLE CORP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Oracle von 190 auf 165 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Softwarekonzern habe ein starkes erstes Geschäftsquartal hinter sich dank beschleunigter Cloud-Angebote, schrieb Rishi Jaluria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Margen stünden aber wegen des Ausbaus der Infrastrukturen unter Druck./rob/tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 05:58 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 05:58 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 129,6EUR auf Tradegate (11. September 2026, 21:45 Uhr) gehandelt.





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