IBM Aktie mit Kurssprung +4,39 % - 11.09.2026

Es geht bergauf für IBM: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +4,39 % und steht bei 209,68€. Die IBM Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -2,49 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 209,68€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

IBM ist ein globaler IT- und Beratungsanbieter mit Fokus auf Hybrid-Cloud, KI (Watson), Mainframes (z.B. zSystems), Software, IT-Services und Infrastruktur. Starke Position im Enterprise-Segment, besonders bei Großkunden und regulierten Branchen. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, AWS, Google Cloud, Accenture. USP: tiefe Mainframe-Expertise, Legacy-Modernisierung, Hybrid-Cloud-Ansatz via Red Hat.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die IBM Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -14,43 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die IBM Aktie damit um +4,36 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,30 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von IBM -22,36 % verloren.

Zum Vergleich: Der US 30 bewegt sich heute nur um +0,97 %. IBM entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

IBM Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,36 % 1 Monat +2,30 % 3 Monate -14,43 % 1 Jahr -7,95 %

Informationen zur IBM Aktie

Stand: 11.09.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 942 Mio. IBM Aktien. Damit ist das Unternehmen 197,09 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 11.09.2026 im US 30.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,11 %. Cisco Systems notiert im Plus, mit +4,37 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,78 %. Oracle verliert -7,18 % Hewlett Packard Enterprise notiert im Plus, mit +12,34 %.

IBM Aktie jetzt kaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der IBM Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur IBM Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.