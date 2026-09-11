Pistorius trifft am Dienstag US-Minister Hegseth
Für Sie zusammengefasst
- Pistorius reist kommende Woche in die USA
- Pistorius trifft US-Minister Hegseth im Pentagon
- Weitere Angaben zu den Gesprächen fehlen bislang
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius reist in der kommenden Woche in die USA und trifft dort seinen Kollegen Pete Hegseth. Der SPD-Politiker werde Hegseth zum Auftakt seiner USA-Reise am Dienstag zu Gesprächen im Pentagon treffen, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums mit. Nähere Details nannte er nicht. Pistorius hatte Hegseth zuletzt im Sommer 2025 in Washington besucht./sku/DP/nas
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