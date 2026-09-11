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    Aktien New York Schluss

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    Erholt wegen Ölpreis-Rückgang - Inflation bleibt hoch

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen erholen sich trotz anhaltender Inflation
    • Sinkende Ölpreise stützen die Erholung der Kurse
    • Dow, S&P 500 und Nasdaq 100 steigen deutlich zu
    Aktien New York Schluss - Erholt wegen Ölpreis-Rückgang - Inflation bleibt hoch
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Eine ungebrochen hohe US-Inflation hat einer Erholung an den New Yorker Börsen am Freitag nicht im Wege gestanden. Auch wenn sich die Erwartung einer baldigen Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed verfestigte, schafften zurückkommende Ölpreise die Grundlage für die Kursgewinne. Etwas Entlastung brachte, dass der Iran und die Staaten am Persischen Golf nach dem Wochenende über die umkämpfte Straße von Hormus sprechen wollen.

    Der Dow Jones Industrial konnte seine Serie von zuletzt vier Verlusttagen unterbrechen. Der US-Leitindex, der stärker auf Standardwerte fokussiert ist, ging 0,98 Prozent höher bei 52.573,29 Punkten über die Ziellinie. Trotz der Erholung zum Ende einer nervösen Börsenwoche verbleibt ihm ein Wochenminus von 1,6 Prozent. Am Vortag war er knapp unter 52.000 Punkten auf dem niedrigsten Stand seit Ende Juli angekommen.

    Dem marktbreiten S&P 500 gelang am Freitag ein 0,86 Prozent hoher Anstieg auf 7.656,98 Zähler. Außerdem erholte sich der technologielastige Nasdaq 100 um 0,91 Prozent auf 29.368,44 Punkte. Unter den "Magnificent 7" schlossen fast alle Tech-Schwergewichte im Plus./tih/nas






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