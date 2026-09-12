40 bis 52 Wochen Lieferzeit für optische Transceiver.

Die Lieferzeiten für fertige 800G- und 1.6T-Transceiver sollen inzwischen bei 40–52 Wochen liegen. Kunden müssen teilweise Zwölfmonatsprognosen abgeben, um sich Produktionskapazitäten zu sichern.

Die langen Lieferzeiten betreffen primär die fertigen Transceiver – nicht pauschal rohe InP-Wafer. Als wesentlicher Engpass gilt jedoch die Produktion der darin verbauten InP-Laser. Auch bei InP-Substraten und Epitaxiekapazitäten bestehen Einschränkungen.

Der rasante Ausbau von AI-Clustern treibt die Nachfrage: Immer mehr GPUs müssen mit höheren Datenraten kommunizieren. Beim Übergang von 800G auf 1.6T steigen die Zahl optischer Verbindungen und die Anforderungen an Leistung, Uniformität und Ausbeute der Laser und Photodetektoren.

Die Wertschöpfungskette:

InP-Kristallzüchtung → InP-Substrat → Epitaxie → Laser/Photodetektor → Transceiver → AI-Datacenter

Wie konkret der Kapazitätsdruck bereits ist, zeigen drei Unternehmen:

➡️ AXT: Der InP-Auftragsbestand lag zuletzt bei mehr als 100 Mio. US-Dollar. Zudem reserviert AXT für Lumentum jährliche Mindestkapazitäten bis Ende 2031. Dafür leistete Lumentum zwei Anzahlungen über insgesamt 87 Mio. US-Dollar, die später mit Lieferungen verrechnet werden.

➡️ Lumentum: Das Unternehmen baut seine InP-Waferfabriken in Japan aus, qualifiziert neue Tools und will seine Produktionskapazität bis 2028 auf das Vierfache erhöhen. Große Teile der zusätzlichen Kapazität sollen bereits vergeben sein.

➡️ Coherent: Die InP-Produktion soll bis Ende 2026 verdoppelt und bis Ende 2027 nochmals um mehr als 100 % gesteigert werden. Eine neue 6-Zoll-InP-Plattform soll EMLs, CW-Laser und Photodioden in höheren Volumina ermöglichen.

Welche Unternehmen aus der DACH-Region könnten davon profitieren?

➡️ PVA TePla: Das Unternehmen bietet Anlagen zur Züchtung von InP-Kristallen an und steht damit am Anfang der Kette. Wenn Substrathersteller ihre Kapazitäten ausbauen, könnte zusätzliche Nachfrage entstehen – vorausgesetzt, PVA qualifiziert sich bei den relevanten Kunden.

➡️ Aixtron: Auf Aixtron-Anlagen entstehen die komplexen III-V-Epitaxieschichten für InP-Laser und Photodetektoren. Eine deutlich höhere Laserproduktion dürfte zusätzliche MOCVD-Kapazität erfordern.

➡️ LayTec: Während der Epitaxie überwachen LayTec-Systeme Temperatur, Schichtwachstum und Uniformität direkt im Prozess. Je enger die Spezifikationen und je wertvoller die Wafer, desto wichtiger wird die In-situ-Metrologie für Yield und reproduzierbare Qualität. Über den Tigris Small & Micro Cap Growth Fund sind wir in Nynomic, der Muttergesellschaft von LayTec, investiert.

Lieferzeiten von bis zu einem Jahr zeigen damit, dass Optical Connectivity zunehmend zu einem kritischen Bottleneck der AI-Infrastruktur wird.

•••



*Keine Anlageberatung. Keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.

**Die Nynomic Aktie befindet sich im Tigris Small & Micro Cap Growth Fund.

----------

Weitere Details zu Tigris Capital finden Sie hier

--------------------

Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Anzeige.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

Frühere Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München