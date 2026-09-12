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    Die Aktie bricht ein

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    Almonty Industries bricht 11,6 Prozent ein: Im Forum herrscht Alarmstimmung

    Die Almonty Industries-Aktie brach in dieser Woche um 11,6 Prozent ein. Im wallstreetONLINE-Forum streiten Anleger darüber, ob der Absturz eine Chance eröffnet – oder erst der Anfang ist.

    Die Aktie bricht ein - Almonty Industries bricht 11,6 Prozent ein: Im Forum herrscht Alarmstimmung
    Foto: 1296446963

    Die Aktie von Almonty Industries hat in dieser Woche die Anlegernerven spürbar strapaziert. Mit einer Wochenperformance von -11,6 Prozent, einer Spanne zwischen 19,44 und 16,46 US-Dollar und zeitweise zweistelligen Tagesverlusten rückte der Wert in der Community besonders in den Fokus. Im Zentrum der Diskussion stand die Frage, ob der abrupte Kursrutsch ohne neue Unternehmensmeldungen rein technisch getrieben war oder ob sich dahinter bislang unkommunizierte Probleme verbergen.

    Technik, Bots oder versteckte Baustellen? Der Kern des Streits

    Der auffällige Abverkauf bei überwiegend freundlichem Gesamtmarkt wurde von vielen Beiträgen zunächst als Kursbewegung ohne erkennbaren fundamentalen Anlass wahrgenommen. Mehrere Nutzer verweisen darauf, dass es an den betroffenen Tagen keine neuen Unternehmensnachrichten gab und das Handelsvolumen zwar erhöht, aber mit einem relativen Faktor von 0,8 zum Wochenschnitt nicht extrem ausfiel. Die auffällige, fast geradlinige Abwärtsbewegung im Chart wird von einer aktiven Gruppe vor allem mit modernen Trading-Algorithmen und Stop-Loss-Kettenreaktionen erklärt. Demnach könnten algorithmische Verkaufsprogramme ausgelöst worden sein, als der Kurs unter bestimmte technische Marken fiel und vordefinierte Verkaufsorders in den Markt drückte.

    Dem gegenüber steht eine zweite Fraktion, die den Kurssturz nicht allein auf Marktmechanik zurückführen will. Dort wird immer wieder die Vermutung geäußert, dass es Almonty-spezifische Gründe geben könnte – etwa operative Probleme an einer Produktionsstätte oder anstehende, negative Nachrichten, die größeren Marktteilnehmern womöglich vorab bekannt sein könnten. Diese Spekulationen werden zwar intensiv diskutiert, bleiben aber im Status von Vermutungen, da entsprechende Meldungen bislang nicht vorliegen.

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    Optimisten zwischen Wolfram-Story und technischem Rebound

    Trotz des deutlichen Kursrückgangs bleibt der Grundtenor der überzeugten Langfrist-Anleger positiv. Mehrfach betont wird die übergeordnete Rohstoff- und Sicherheitsstory rund um Wolfram: Almonty wird in der Community als strategischer Anbieter gesehen, der von westlichen Bestrebungen nach größerer Unabhängigkeit von chinesischen Lieferketten profitieren könnte. Das Unternehmen wird im aktuellen Umfeld von KI-Investitionen, Rüstungsaufrüstung und Diskussionen über Rohstoffsicherheit verortet, was einige Anleger als strukturellen Rückenwind interpretieren.

    Hinzu kommt die Erwartung, dass der jüngste Abverkauf technisch übertrieben sein könnte. An der neuen Unterstützungszone um das Wochentief von 16,46 US-Dollar wurden Kaufreaktionen beobachtet, die manche als Hinweis auf algorithmische Gegenorders oder das Einsammeln von Stücken durch institutionelle Investoren deuten. Aus dieser Sicht könnte sich bei stabilisierendem Gesamtbild eine Erholung in Richtung des Widerstands am Wochenhoch bei 19,44 US-Dollar ergeben. Einzelne Stimmen spekulieren zudem auf ein Aktienrückkaufprogramm, das bei niedrigen Kursen als potenzieller Kurstreiber gesehen wird; konkrete neue Fakten dazu wurden in den Beiträgen jedoch nicht genannt.

    Pessimisten warnen vor politischen Risiken und Intransparenz

    Auf der Gegenseite überwiegt die Skepsis gegenüber der fehlenden Transparenz. Wiederholt wird der starke Rückgang an zwei aufeinanderfolgenden Tagen mit insgesamt rund 20 Prozent Verlust als „nicht normal“ beschrieben, insbesondere vor dem Hintergrund sonst stabiler Vergleichswerte im Wolfram-Segment. Ein Teil der Community befürchtet, dass die Kursbewegung Vorbote negativer Nachrichten sein könnte – etwa technischer Probleme in einer Mine oder Verzögerungen in Projekten.

    Ein weiterer, häufig angesprochener Risikofaktor ist die politische Dimension. In den Diskussionen wird spekuliert, dass eine mögliche Kehrtwende in der US-Handelspolitik gegenüber China – etwa eine Aufweichung von Importbeschränkungen für Wolfram – die strategische Position von Almonty schwächen könnte. Solche Szenarien werden in der Community klar als hypothetisch eingeordnet, nähren aber die Sorge, dass ein Teil des Investment-Case von politischen Entscheidungen abhängt. Einzelne Beiträge kritisieren zudem eine aus ihrer Sicht unzureichende Informationspolitik und unterstellen, dass manche Marktteilnehmer potenzielle Neuigkeiten früher kennen könnten; auch das bleibt Spekulation und ist bislang nicht durch Fakten unterlegt.

    Für die kommende Woche richtet sich der Blick der aktiven Anleger in erster Linie auf die charttechnischen Marken. Die Unterstützung im Bereich des Wochentiefs bei 16,46 US-Dollar gilt als kurzfristig entscheidend für die Frage, ob der aktuelle Rückgang in eine Bodenbildungsphase übergeht. Auf der Oberseite rückt das Wochenhoch bei 19,44 US-Dollar als erster relevanter Widerstand in den Fokus. Da keine konkreten Unternehmens- oder Makrotermine für Almonty in dieser Woche genannt wurden, dürfte die Kursentwicklung vor allem von möglichen neuen Informationen zu Projekten, der allgemeinen Rohstoffstimmung und der Reaktion des Marktes auf die jüngste Volatilität bestimmt werden.

    Almonty Industries Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -11,6 %
    Wochenhoch / Wochentief 19,44$ / 16,46$
    KGV (Vorjahr) -20,62
    Marktkapitalisierung 3,85 Mrd.USD

    Stand: 12.09.2026, 07:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 19,44$ und das Wochentief bei 16,46$ die zunächst wichtigsten Marken.

    Almonty Industries

    -6,52 %
    -11,64 %
    +13,31 %
    -9,26 %
    +229,57 %
    +224,74 %
    ISIN:CA0203987072WKN:A414Q8
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