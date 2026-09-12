Oracle, Nebius, IREN – worauf wir setzen

Mit dem passenden Timing kann der K.I-Trade richtig Spaß machen. Mit unserem Nebius-Bull konnten wir innerhalb von 7 Tagen nun über 100 Prozent Gewinn erzielen. Die Aktie legt am Dienstag knapp zehn Prozent zu, nachdem Palantir auf Nebius setzt. Wir halbieren den Bull WKN JE8G2U mit rund 110 Prozent Gewinn.

Palantir hat den Cloudanbieter zum bevorzugten Infrastrukturpartner für souveräne K.I. ernannt. Nach der technischen Integration sollen Kunden Nebius-Rechenleistung innerhalb der Palantir-Umgebung nutzen und offene Modelle mit eigenen Daten betreiben können. Für Nebius eröffnet das die Chance, seine Kundenbasis zu verbreitern und stärker am laufenden Einsatz von K.I. in Unternehmen zu verdienen. Ein Auftragsvolumen oder garantierte Mindestabnahmen wurden nicht veröffentlicht.

Der Kapitalbedarf bleibt wie auch bei Oracle oder IREN der zentrale Prüfstein für die Aktie. Nebius nahm im August über neue Wandelanleihen brutto 5,75 Milliarden Dollar für Rechenzentren, Grafikprozessoren und den Ausbau seiner Cloudplattform auf. Gleichzeitig wurden bestehende Wandelschulden über 800 Millionen Dollar gegen rund 15,8 Millionen Aktien getauscht.

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