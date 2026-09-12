Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 37/26
Foto: Stefan Puchner - dpa
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 37/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, US 30, US Tech 100, Eurozone 50, CH 20, AT 20, HK 50.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
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DAXTecDAXUS 30US Tech 100Eurozone 50CH 20AT 20HK 50
RWE
Performance KW 37/26: +4,60 %
Performance KW 37/26: +4,60 %
DAX Top 1
Fresenius
Performance KW 37/26: +4,38 %
Performance KW 37/26: +4,38 %
DAX Top 2
Commerzbank
Performance KW 37/26: +2,07 %
Performance KW 37/26: +2,07 %
DAX Top 3
GEA Group
Performance KW 37/26: +1,49 %
Performance KW 37/26: +1,49 %
DAX Top 4
BMW
Performance KW 37/26: +1,48 %
Performance KW 37/26: +1,48 %
DAX Top 5
SAP
Performance KW 37/26: -6,32 %
Performance KW 37/26: -6,32 %
DAX Flop 1
Vonovia
Performance KW 37/26: -6,72 %
Performance KW 37/26: -6,72 %
DAX Flop 2
Heidelberg Materials
Performance KW 37/26: -6,78 %
Performance KW 37/26: -6,78 %
DAX Flop 3
Scout24
Performance KW 37/26: -7,18 %
Performance KW 37/26: -7,18 %
DAX Flop 4
Rheinmetall
Performance KW 37/26: -8,81 %
Performance KW 37/26: -8,81 %
DAX Flop 5
Nordex
Performance KW 37/26: +7,21 %
Performance KW 37/26: +7,21 %
TecDAX Top 1
Verbio
Performance KW 37/26: +6,25 %
Performance KW 37/26: +6,25 %
TecDAX Top 2
Elmos Semiconductor
Performance KW 37/26: +5,66 %
Performance KW 37/26: +5,66 %
TecDAX Top 3
SUESS MicroTec
Performance KW 37/26: +3,89 %
Performance KW 37/26: +3,89 %
TecDAX Top 4
freenet
Performance KW 37/26: +3,34 %
Performance KW 37/26: +3,34 %
TecDAX Top 5
Evotec
Performance KW 37/26: -9,35 %
Performance KW 37/26: -9,35 %
TecDAX Flop 1
Ottobock
Performance KW 37/26: -10,10 %
Performance KW 37/26: -10,10 %
TecDAX Flop 2
ATOSS Software
Performance KW 37/26: -10,43 %
Performance KW 37/26: -10,43 %
TecDAX Flop 3
TeamViewer
Performance KW 37/26: -10,64 %
Performance KW 37/26: -10,64 %
TecDAX Flop 4
Nemetschek
Performance KW 37/26: -16,96 %
Performance KW 37/26: -16,96 %
TecDAX Flop 5
IBM
Performance KW 37/26: +4,42 %
Performance KW 37/26: +4,42 %
US 30 Top 1
Apple
Performance KW 37/26: +4,11 %
Performance KW 37/26: +4,11 %
US 30 Top 2
Cisco Systems
Performance KW 37/26: +3,02 %
Performance KW 37/26: +3,02 %
US 30 Top 3
Travelers Companies
Performance KW 37/26: +2,54 %
Performance KW 37/26: +2,54 %
US 30 Top 4
The Home Depot
Performance KW 37/26: -3,64 %
Performance KW 37/26: -3,64 %
US 30 Top 5
Nike (B)
Performance KW 37/26: -4,49 %
Performance KW 37/26: -4,49 %
US 30 Flop 1
NVIDIA
Performance KW 37/26: -5,56 %
Performance KW 37/26: -5,56 %
US 30 Flop 2
Amgen
Performance KW 37/26: -8,86 %
Performance KW 37/26: -8,86 %
US 30 Flop 3
Qualcomm
Performance KW 37/26: +7,15 %
Performance KW 37/26: +7,15 %
US Tech 100 Top 1
Meta Platforms (A)
Performance KW 37/26: +6,17 %
Performance KW 37/26: +6,17 %
US Tech 100 Top 2
Advanced Micro Devices
Performance KW 37/26: +5,96 %
Performance KW 37/26: +5,96 %
US Tech 100 Top 3
Marvell Technology
Performance KW 37/26: +5,62 %
Performance KW 37/26: +5,62 %
US Tech 100 Top 4
Teradyne
Performance KW 37/26: +5,37 %
Performance KW 37/26: +5,37 %
US Tech 100 Top 5
Amgen
Performance KW 37/26: -8,86 %
Performance KW 37/26: -8,86 %
US Tech 100 Flop 1
Booking Holdings
Performance KW 37/26: -9,23 %
Performance KW 37/26: -9,23 %
US Tech 100 Flop 2
Shopify
Performance KW 37/26: -9,94 %
Performance KW 37/26: -9,94 %
US Tech 100 Flop 3
Copart
Performance KW 37/26: -11,13 %
Performance KW 37/26: -11,13 %
US Tech 100 Flop 4
Thomson Reuters
Performance KW 37/26: -11,23 %
Performance KW 37/26: -11,23 %
US Tech 100 Flop 5
ASML Holding
Performance KW 37/26: +3,45 %
Performance KW 37/26: +3,45 %
Eurozone 50 Top 1
TotalEnergies
Performance KW 37/26: +2,22 %
Performance KW 37/26: +2,22 %
Eurozone 50 Top 2
ENI
Performance KW 37/26: +1,72 %
Performance KW 37/26: +1,72 %
Eurozone 50 Top 3
Intesa Sanpaolo
Performance KW 37/26: +1,56 %
Performance KW 37/26: +1,56 %
Eurozone 50 Top 4
BMW
Performance KW 37/26: +1,48 %
Performance KW 37/26: +1,48 %
Eurozone 50 Top 5
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Performance KW 37/26: -5,74 %
Performance KW 37/26: -5,74 %
Eurozone 50 Flop 1
SAP
Performance KW 37/26: -6,32 %
Performance KW 37/26: -6,32 %
Eurozone 50 Flop 2
Wolters Kluwer
Performance KW 37/26: -7,10 %
Performance KW 37/26: -7,10 %
Eurozone 50 Flop 3
Rheinmetall
Performance KW 37/26: -8,81 %
Performance KW 37/26: -8,81 %
Eurozone 50 Flop 4
Adyen Parts Sociales
Performance KW 37/26: -11,82 %
Performance KW 37/26: -11,82 %
Eurozone 50 Flop 5
Swisscom
Performance KW 37/26: +3,39 %
Performance KW 37/26: +3,39 %
CH 20 Top 1
Logitech International
Performance KW 37/26: +2,80 %
Performance KW 37/26: +2,80 %
CH 20 Top 2
Kuehne + Nagel International
Performance KW 37/26: +2,28 %
Performance KW 37/26: +2,28 %
CH 20 Top 3
Lonza Group
Performance KW 37/26: -8,95 %
Performance KW 37/26: -8,95 %
CH 20 Top 4
Novartis
Performance KW 37/26: -14,01 %
Performance KW 37/26: -14,01 %
CH 20 Top 5
STRABAG
Performance KW 37/26: +12,49 %
Performance KW 37/26: +12,49 %
AT 20 Top 1
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 37/26: +8,10 %
Performance KW 37/26: +8,10 %
AT 20 Top 2
OMV
Performance KW 37/26: +5,03 %
Performance KW 37/26: +5,03 %
AT 20 Top 3
UNIQA Insurance Group
Performance KW 37/26: -3,40 %
Performance KW 37/26: -3,40 %
AT 20 Top 4
Wienerberger
Performance KW 37/26: -3,54 %
Performance KW 37/26: -3,54 %
AT 20 Top 5
Link Real Estate Investment Trust
Performance KW 37/26: +6,32 %
Performance KW 37/26: +6,32 %
HK 50 Top 1
Henderson Land Development
Performance KW 37/26: +6,25 %
Performance KW 37/26: +6,25 %
HK 50 Top 2
Hong Kong Exchanges and Clearing
Performance KW 37/26: +4,14 %
Performance KW 37/26: +4,14 %
HK 50 Top 3
Budweiser Brewing Company APAC
Performance KW 37/26: +1,56 %
Performance KW 37/26: +1,56 %
HK 50 Top 4
China Petroleum & Chemical (H)
Performance KW 37/26: +0,93 %
Performance KW 37/26: +0,93 %
HK 50 Top 5
Sino Biopharmaceutical
Performance KW 37/26: -8,71 %
Performance KW 37/26: -8,71 %
HK 50 Flop 1
Sun Hung Kai Properties
Performance KW 37/26: -9,16 %
Performance KW 37/26: -9,16 %
HK 50 Flop 2
Innovent Biologics
Performance KW 37/26: -11,31 %
Performance KW 37/26: -11,31 %
HK 50 Flop 3
Xinyi Solar Holdings
Performance KW 37/26: -12,07 %
Performance KW 37/26: -12,07 %
HK 50 Flop 4
Anta Sports Products
Performance KW 37/26: -13,07 %
Performance KW 37/26: -13,07 %
HK 50 Flop 5
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