Nach wochenlanger Sperrung fährt S-Bahn im Großraum Stuttgart wieder regulär

Die Sperrung hatte in diesem Jahr länger als in den Jahren zuvor gedauert - acht Wochen. Seit Mitte Juli waren auf der Tunnelstrecke zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Vaihingen keine Züge unterwegs. Hinzu kamen noch weitere kürzere Baustellen rund um Stuttgart, die weitere Einschränkungen mit sich brachten.

STUTTGART (dpa-AFX) - Aufatmen bei Hunderttausenden Pendlerinnen und Pendlern im Großraum Stuttgart: Die S-Bahnen in der Stuttgarter Innenstadt fahren wieder die Haltestellen an der wichtigen Stammstrecke an. Nach dem Ende der Bauarbeiten sei der Betrieb seit 4.00 Uhr wieder regulär angelaufen, teilte ein Bahnsprecher mit.

Grund für die Bauarbeiten waren auch in diesem Jahr Arbeiten im Zuge der Digitalisierung des Stuttgarter Bahnknotens. Außerdem erneuerte die Bahn noch die Gleise in der Wendeschleife der S-Bahn nahe der Haltestelle Schwabstraße. Weil diese Arbeiten nicht parallel zu den anderen stattfinden konnten, mussten sie vor den Sommerferien erledigt werden, so dass die Sperrung in diesem Jahr länger dauerte.

Weitere Sperrung 2027 noch unklar



Wegen der Bauarbeiten hatten die rund 350.000 Fahrgäste, die die Stuttgarter S-Bahn täglich nutzen, in der Stuttgarter Innenstadt auf Ersatzbusse umsteigen müssen. Diese legten laut Bahn während der Sperrung rund 19.000 Fahrten zurück und boten Platz für bis zu 60.000 Passagiere pro Tag.

Betroffen von der Sperrung waren auch der Fern- und Regionalverkehr. Weil im oberirdischen Teil des Hauptbahnhofs Gleise für die S-Bahn benötigt wurden, konnten nicht alle Regional- und Fernzüge dort halten und stoppten ersatzweise in Esslingen am Neckar oder Vaihingen (Enz).

Ob sich die Fahrgäste auch in den nächsten Sommerferien wieder auf größere Sperrungen einstellen müssen, steht einem Bahnsprecher zufolge noch nicht fest. Die erforderlichen Sperrungen für das Konzept zur Inbetriebnahme von Stuttgart 21 und Digitalem Knoten und notwendige Arbeiten an der bestehenden Infrastruktur würden derzeit aufeinander abgestimmt. "Deshalb kann die Deutsche Bahn (DB) derzeit noch keine verbindliche Aussage zu einer Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke im Sommer 2027 treffen", sagte der Sprecher. Ende Juni hatte die Bahn die Eröffnung des neuen Tiefbahnhofs in der Stuttgarter Innenstadt um weitere fünf Jahre auf 2031 verschoben./dna/DP/zb



