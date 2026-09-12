Meta – JPMorgan sieht in Muse mehr als einen App-Erfolg

Anmuth begründet seinen Schritt mit der Reichweite von Metas Plattformen und den ersten Nutzerdaten. Muse erreichte innerhalb von zwei Tagen Rang drei im amerikanischen App Store. Der Agent kann unter anderem Reisen planen, Einkäufe erledigen sowie Kalender, E-Mails und Nachrichten verwalten. Mit rund vier Milliarden Nutzern über Facebook, Instagram und WhatsApp besitzt Meta einen Vertriebskanal, der spezialisierten KI-Anbietern fehlt. JPMorgan sieht langfristige Erlösmöglichkeiten durch Abonnements und Vermittlungsprovisionen.

Meta erhält für seine neue KI-Strategie eine prominente Kaufempfehlung. JPMorgan-Analyst Doug Anmuth stuft die Aktie von „Neutral“ auf „Overweight“ hoch und erhöht das Kursziel von 640 auf 820 Dollar.

Die Ausgangslage verlangt dennoch hohe Erträge. Im zweiten Quartal stieg Metas Umsatz um 28 Prozent auf 60,8 Milliarden Dollar, die Kosten legten jedoch um 55 Prozent zu. Der freie Cashflow sank auf 784 Millionen Dollar. Für 2026 plant der Konzern Investitionen von 130 bis 145 Milliarden Dollar. Das neue JPMorgan-Ziel liegt gegenüber dem vorbörslichen Referenzkurs rund 27 Prozent höher.

Die Hochstufung stärkt die Wachstumsstory, ersetzt aber noch keinen Nachweis erfolgreicher Monetarisierung. Ein Einstieg wird überzeugender, wenn Meta neben Downloadzahlen auch aktive Nutzer, bezahlte Abonnements und einen wieder steigenden freien Cashflow vorlegt. Das zentrale Risiko liegt bei Datenschutz und Vertrauen: Muse benötigt Zugriff auf besonders sensible Anwendungen und Informationen. Sicherheitsprobleme oder fehlerhafte Transaktionen könnten die Akzeptanz bremsen und zusätzliche Regulierung auslösen. Erst eine dauerhaft intensive Nutzung würde das JPMorgan-Kursziel fundamental absichern.

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