Kissigs Wochenrückblick 37/2026: Die Kurstreiber in meinem Depot waren Almonty, 2G Energy, KKR, Comfort Systems und Quanta Services. Der AI-Trade und Energiewerte legten erneut zu, der Rest bekam weiter ordentlich auf die Mütze
Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.
Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten Woche mein Investmentdepot am stärksten bewegt haben. Dabei geht es um alte Bekannte und neue Liebschaften. Und es gibt die eine oder andere Überraschung sowie altkluge Einschätzungen. Natürlich... ツ
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