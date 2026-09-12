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    Chartanalyse

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    STMicroelectronics: Nach der Rallye in der entscheidenden Konsolidierungszone

    Nach historischer Berg- und Talfahrt steht STMicroelectronics heute an einer charttechnisch heiklen Wegmarke: Nach Crash, V-förmiger Erholung und fulminanter Rallye ringen Bullen und Bären nun in einer breiten Entscheidungszone zwischen 40 und 50 Euro um die Richtung der nächsten großen Bewegung.

    Chartanalyse - STMicroelectronics: Nach der Rallye in der entscheidenden Konsolidierungszone
    Foto: STMicroelectronics

    Drei Jahre STMicroelectronics: Von der Korrektur zur Rallye

    Über den gesamten betrachteten Zeitraum zeigt die Aktie von STMicroelectronics ein Bild hoher Volatilität mit klar wechselnden Trendphasen. Ausgehend von Kursen um 40 Euro im Herbst 2023 bewegte sich das Papier zunächst überwiegend seitwärts bis leicht abwärts zwischen etwa 35 und 45 Euro. Ab Anfang 2024 nahm der Verkaufsdruck zu, der Abwärtstrend beschleunigte sich im Verlauf von 2024 und Anfang 2025 bis in den Bereich unter 20 Euro. Das markante Mehrjahrestief wurde am 8. April 2025 bei 16,33 Euro erreicht. Von dort startete eine dynamische Trendwende, die ab Frühjahr 2026 in einen steilen Aufwärtstrend mündete. Dieser führte die Aktie bis zum Mehrjahreshoch von 69,74 Euro am 22. Juni 2026. Seitdem läuft eine volatile Konsolidierung auf hohem Niveau, die die zuvor extreme Rallye verarbeitet, ohne den übergeordneten Aufwärtstrend vollständig zu negieren.#/p##

    Aktuelle Lage: Deutlicher Abstand zum Tief, Reserven zum Hoch

    Der jüngste Schlusskurs liegt bei 43,785 Euro (10.09.2026). Im Verhältnis zum Drei-Jahreshoch von 69,74 Euro notiert die Aktie damit rund 37 Prozent darunter. Gleichzeitig hat sich STMicroelectronics vom Tief bei 16,33 Euro aus bereits um etwa 168 Prozent erholt. Charttechnisch befindet sich der Wert damit klar in der oberen Hälfte der Drei-Jahres-Spanne, allerdings nach einer mehrmonatigen Konsolidierung unterhalb der Region von 60 bis 70 Euro. Die Rücksetzer von den Hochs über 60 Euro im Sommer 2026 hinunter in die Zone um 42 bis 48 Euro deuten auf Gewinnmitnahmen und eine gesunde Verschnaufpause im Aufwärtstrend hin. Die aktuelle Kursregion wirkt dabei wie eine Neutralzone zwischen der Rallyephase und einem möglichen neuen Anlauf auf die Hochs.#/p##

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    200-Tage-Linie: Aufwärtstrend bleibt intakt

    Auf Basis der gelieferten Kurshistorie lässt sich die 200-Tage-Linie näherungsweise im Bereich um 40 Euro verorten. Der Schwerpunkt der Notierungen der letzten Monate lag zwischen rund 30 und 45 Euro, wobei die massiven Ausschläge über 50 Euro erst in einer späteren Phase hinzukamen. Mit dem aktuellen Kurs von 43,785 Euro handelt die Aktie damit um etwa 9 bis 10 Prozent oberhalb der langfristigen Durchschnittslinie. Dieses Plus signalisiert einen weiterhin intakten Aufwärtstrend, ohne eine extrem überhitzte Situation wie während der Spitzenkurse über 60 Euro zu markieren. Solange der Kurs die 200-Tage-Linie von oben hält, bleibt die mittelfristige Trendampel charttechnisch auf Grün gestellt, selbst wenn kurzfristige Schwankungen und Rücksetzer jederzeit möglich sind.#/p##

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    Unterstützungen und Widerstände: Entscheidungszone zwischen 40 und 50 Euro

    Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 40 bis 42 Euro eine zentrale Unterstützungszone etabliert. Dort prallte der Kurs im Juli und August 2026 mehrfach nach unten ab und bestätigte diesen Bereich als wichtige Bastion der Bullen. Ein Bruch dieser Zone könnte den Weg in Richtung der nächsten signifikanten Unterstützung um 37 bis 38 Euro öffnen, wo der Titel im Frühjahr 2026 wiederholt nach oben gedreht hat. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Bereich von 46 bis 48 Euro auf einen hartnäckigen Widerstand, der im Spätsommer 2026 mehrfach nicht überwunden werden konnte. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Spanne würde den Blick wieder auf die Region um 55 bis 60 Euro lenken. Dort verläuft eine weitere markante Widerstandszone, bevor das Rekordhoch bei 69,74 Euro als übergeordnete Zielmarke wieder in Reichweite rückt.#/p##

    STMicroelectronics

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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur STMicroelectronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

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