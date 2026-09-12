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    Einkommen mit Aktien

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    Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen

    Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.

    Einkommen mit Aktien - Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    UACJ ist ein japanischer Aluminiumverarbeiter, fokussiert auf Walzprodukte für Automobil-, Verpackungs-, Bau- und Elektronikindustrie. Hauptprodukte: Bleche, Platten, Folien, Profile. Starke Position in Asien, global unter den Top-Anbietern. Wichtige Konkurrenten: Novelis, Hydro, Constellium. USP: breite Produktpalette, technologische Kompetenz, enge OEM-Beziehungen.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit UACJ nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    UACJ gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,10 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +34,72 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,07 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in UACJ investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von -50,41 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    UACJ verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert.
    Mit +3,10 % Dividendenrendite bietet UACJ ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +34,72 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen UACJ für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,10 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,07.
    UACJ weist eine Marktkapitalisierung von 2,26 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,10 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

    Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. UACJ konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +34,72 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

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    UACJ Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.09.2026

    Mit einer Performance von 0,00 % konnte die UACJ Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,10 %, eine Investition von etwa 387.097 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2027 70,00 +27,27 % +3,10 %
    2026 55,00 +46,67 % +2,78 %
    2025 37,50 +66,67 % +2,92 %
    2024 22,50 +5,88 % +2,40 %

    Warum UACJ für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,10 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +34,72 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 9,07
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Welche Risiken sollten Anleger beachten?

    Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

    Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

    Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital
    1.000 32.259
    3.000 96.775
    6.000 193.549
    12.000 387.097

    UACJ

    0,00 %
    -1,61 %
    -6,51 %
    -22,54 %
    -67,38 %
    +905,77 %
    ISIN:JP3826900007WKN:A0HL8C
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    UACJ Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,61 %
    1 Monat -6,51 %
    3 Monate -22,54 %
    1 Jahr -67,38 %

    Informationen zur UACJ Aktie

    Es gibt 185 Mio. UACJ Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,26 Mrd. € wert.

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    Ob die UACJ Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur UACJ Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.






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    Markt Bote
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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