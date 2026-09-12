OneOdio schließt seine erfolgreiche Präsentation auf der IFA 2026 in Berlin ab

Die diesjährige Präsentation unterstrich den Fokus von OneOdio auf professionelles Audio und vielseitige Hörerlebnisse, wobei Studio Max 2 sowie A70 Gen 2 im Mittelpunkt standen.

BERLIN, 12. September 2026 /PRNewswire/ -- OneOdio hat seinen Auftritt auf der IFA 2026 , die vom 4. bis 8. September in Berlin stattfand, abgeschlossen. In Halle 8.2, Stand 217 , empfing die Marke für professionelle Audiotechnik Besucher, DJs, Kreative und Fachleute aus der Branche zu praktischen Produkterlebnissen, Live-DJ-Auftritten und interaktiven Aktivitäten.

Professionelle Audiotechnik im Mittelpunkt

Studio Max 2 wurde speziell für DJs, Kreative und Audio-Profis entwickelt und präsentierte OneOdio's neuesten Ansatz für professionelles drahtloses Audio. Dank der Rapid Wireless+"-Technologie der dritten Generation bietet es eine extrem niedrige Latenz von 9 ms sowie eine Akkulaufzeit von bis zu 120 Stunden und verbindet so die für professionelle Auftritte und Musikproduktion erforderliche Präzision mit größerer kabelloser Freiheit.

Daneben stellte A70 Gen 2 die neueste Weiterentwicklung der millionenfach verkauften A70-Plattform von OneOdio vor. Durch die Kombination aus kabelgebundener und kabelloser Flexibilität mit, LDAC, Hi-Res Audio und bis zu 72 Stunden kabelloser Wiedergabe bietet es einen hochwertigen Klang und lässt sich problemlos zwischen DJ-Übungen, Heimstudio-Sessions, Gaming, Pendelfahrten und dem täglichen Musikgenuss umschalten.

Gemeinsam spiegelten die beiden Produkte den anhaltenden Fokus von OneOdio auf professionelle Leistung, hochwertigen Klang und flexibles Hörerlebnis in verschiedenen Situationen wider.

Musik, Energie und Verbundenheit

Neben Produktvorführungen sorgten Live-DJ-Auftritte während der gesamten fünftägigen Veranstaltung für Stimmung am OneOdio-Stand, sodass die Besucher die Kopfhörer in einer realistischen Konzertumgebung erleben konnten.

Die tägliche Spin to Win-Aktion unter sorgte für zusätzliche Interaktion und bot den Besuchern die Möglichkeit, OneOdio-Kopfhörer, exklusive Fanartikel und weitere Preise zu gewinnen.

Während der gesamten IFA 2026 knüpfte OneOdio Kontakte zu DJs, Kreativen, Musikbegeisterten und Branchenexperten aus verschiedenen Märkten. Praktische Hörsitzungen und Gespräche lieferten wertvolle Einblicke darin, wie Nutzer zunehmend zwischen professioneller Kreativarbeit, Unterhaltung und alltäglichem Musikgenuss wechseln.

Die Entwicklung der professionellen Audiotechnik

Der Audiomarkt wird zunehmend durch die Verschmelzung von professioneller Leistung und alltäglicher Vielseitigkeit geprägt. DJs und Kreative legen nach wie vor Wert auf präzisen Klang, zuverlässige Konnektivität und geringe Latenz, während moderne Hörgewohnheiten zunehmend drahtlose Freiheit, längere Akkulaufzeiten und nahtlose Übergänge zwischen Arbeit, Unterhaltung und Mobilität erfordern.

Durch diesen Wandel erweitert sich der Einsatzbereich von professionellen Kopfhörern über herkömmliche Studios und DJ-Pulte hinaus. Produkte wie Studio Max 2 und A70 Gen 2 spiegeln diese Entwicklung wider, indem sie professionelle Audiofunktionen mit der Flexibilität verbinden, die die immer vielfältigeren Hörumgebungen von heute erfordern.

Continuing the Journey in Sound

Die auf der IFA 2026 geknüpften Kontakte und das dort gesammelte Feedback werden auch weiterhin in die Produktentwicklung von OneOdio einfließen, während die Marke nach neuen Wegen sucht, um Profis, Kreative und Musikliebhaber weltweit anzusprechen.

Informationen zu OneOdio

OneOdio ist eine Marke für professionelle Audioprodukte, die sich darauf spezialisiert hat, Musikliebhabern, DJs, Kreativen und Audio-Profis weltweit erstklassigen Klang zu bieten. Getragen von der Überzeugung, dass Musik die Kraft hat, Leben zu verändern „The Power of Music", schafft OneOdio Klangerlebnisse, die Leidenschaft und Kreativität wecken – vom Studio über Live-Auftritte bis hin zum alltäglichen Musikgenuss.

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