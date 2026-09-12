Hagel fordert deshalb neue Vorgaben. "Es geht nicht, dass die Gewinne beim Betreiben von kritischer Infrastruktur privatisiert werden, aber die Kosten für die präventive Sicherheit dem Steuerzahler aufs Auge gedrückt werden." Betreiber würden in Zukunft mehr für die Sicherheit der kritischen Infrastruktur tun müssen. Das Land arbeite an den notwendigen Rechtsgrundlagen.

STUTTGART (dpa-AFX) - Die Betreiber kritischer Infrastruktur in Baden-Württemberg sollen künftig stärker für die Sicherheit ihrer Anlagen verantwortlich sein. "Wir können nicht alles selbst leisten", sagte Baden-Württembergs Innenminister Manuel Hagel (CDU) unter anderem den "Badischen Neuesten Nachrichten". Polizei und Spezialkräfte könnten nicht "alle Einrichtungen der kritischen Infrastruktur im Land überall und jederzeit schützen". "Wir sind hier verletzlich!"

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Google soll nicht mehr den Weg zeigen



Als Mindestmaß sollen Anlagen nach Hagels Willen zudem bei Google Earth verpixelt werden. "Es darf nicht länger sein, dass sich zum Beispiel jeder Terrorist im Grunde vom Sofa aus über Google Earth den Bauplan für einen Anschlag holen kann." Staatssekretär Reiner Moser habe deshalb die Ressorts angewiesen, alle Betreiber im Land dazu anzuhalten, ihre Einrichtungen verpixeln zu lassen. Er erwarte, dass die Betreiber dies bis zum Jahresende umsetzen.

Wie verwundbar die Infrastruktur ist, zeigten zuletzt mehrere Vorfälle. In Reutlingen war im Juni ein Umspannwerk Ziel eines mutmaßlichen Brandanschlags. Rund 40.000 Menschen waren zeitweise ohne Strom. Die Ermittlungen dazu laufen noch.

Anfang September hatten Unbekannte zunächst in Brandenburg in der Nähe des Umspannwerks Turnow-Preilack unweit des Kraftwerks Jänschwalde einen Angriff auf die Stromversorgung gestartet. Danach kam es dann zu einer Störung an einem Umspannwerk in Bergheim bei Köln./bak/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Registered (C) Aktie Die Alphabet Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 289,3 auf Tradegate (11. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Registered (C) Aktie um -3,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,37 %. Die Marktkapitalisierung von Alphabet Registered (C) bezifferte sich zuletzt auf 1,60 Bil.. Alphabet Registered (C) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 350,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 255,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 460,00USD was eine Bandbreite von -11,84 %/+59,03 % bedeutet.



