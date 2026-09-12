Karetsas bald wieder spielfähig - 'Keine Auffälligkeiten'
- Karetsas ist auf dem Weg der Besserung
- Trainingseinstieg ist schon nächste Woche möglich
- Ricken befürchtet keine langfristigen Schäden
DORTMUND (dpa-AFX) - Nach seinem Zusammenbruch im Champions-League-Spiel befindet sich Konstantinos Karetsas auf dem Weg der Besserung und kann womöglich schon in der kommenden Woche wieder für Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund auflaufen.
"Den haben wir jetzt drei Tage auf den Kopf gestellt, tatsächlich keine Auffälligkeiten. Jetzt werden wir behutsam ihn wieder aufbauen. Er wird im Laufe der nächsten Woche wieder ins Training einsteigen und dann müssen wir schauen, ob er vielleicht gegen Stuttgart wieder spielen kann, aber wir befürchten keine Langzeitschäden", sagte Sportchef Lars Ricken vor dem Bundesliga-Spiel gegen den SC Paderborn bei DAZN.
Ricken zu Dehydrierung: "Kann ich so nicht bestätigen"
Im Spiel gegen den FC Villarreal hatte der Grieche für einen Schreckmoment gesorgt und war früh ausgewechselt worden. Auf einer Trage wurde er vom Feld und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der BVB hatte zunächst Kreislaufprobleme als Ursache angegeben. Seine Mutter sprach gegenüber der belgischen Tageszeitung "Het Nieuwsblad" von einer Dehydrierung.
Dies wies Ricken zurück. "Das kann ich so nicht bestätigen, weil das wäre ja eine Auffälligkeit gewesen. Vielleicht ist es eine Gemengelage aus mehreren Faktoren. Am Ende wissen wir es nicht, weil wir keine wirklich harten Fakten haben. Anscheinend hat er auch durchaus genug getrunken", sagte der Sportchef./jrz/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,225 auf Tradegate (11. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -1,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,23 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 356,03 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +55,04 %/+55,04 % bedeutet.
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