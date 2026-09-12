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    Nico Schlotterbeck gibt Comeback nach WM-Verletzung

    Für Sie zusammengefasst
    • Schlotterbeck feiert sein Comeback für Dortmund
    • Er steht gegen Paderborn wieder in der Startelf
    • Nach der Verletzung trägt er die Kapitänsbinde
    Nico Schlotterbeck gibt Comeback nach WM-Verletzung
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Nationalspieler Nico Schlotterbeck gibt nach seiner bei der Fußball-Weltmeisterschaft erlittenen Verletzung sein Comeback. Der 26-Jährige steht in der Startelf von Borussia Dortmund für das Bundesligaspiel gegen den SC Paderborn. Schlotterbeck hatte sich im zweiten WM-Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft am 20. Juni gegen die Elfenbeinküste (2:1) am Sprunggelenk verletzt und war seitdem ausgefallen. Für den BVB trägt er nun gleich wieder die Kapitänsbinde. "Er hat die ganze Zeit richtig hart trainiert, um wieder dabei zu sein. Er ist fit, er ist bereit. Es ist immer besser, von Beginn an spielen zu können. Ich gehe davon aus, dass er 90 Minuten gehen kann", sagte Trainer Niko Kovac bei Sky./the/DP/zb

    Borussia Dortmund

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,225 auf Tradegate (11. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -1,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 356,03 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +55,04 %/+55,04 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die ausbleibende Kursreaktion der BVB-Aktie trotz vier Siegen: Nach Käufen von Cramer und Geske bei 3,23 bzw. 3,19 Euro wird ein Kurs über 3,30 Euro erwartet. Zudem wird auf mögliche Champions-League-Einnahmen von über 55 Millionen Euro bis zum Achtelfinale verwiesen. Steigende Ticketpreise und freie Plätze im Zweitmarkt nähren Sorgen über die Nachfrage. Positive Verletztenmeldungen stärken die sportlichen Aussichten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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    Nico Schlotterbeck gibt Comeback nach WM-Verletzung Nationalspieler Nico Schlotterbeck gibt nach seiner bei der Fußball-Weltmeisterschaft erlittenen Verletzung sein Comeback. Der 26-Jährige steht in der Startelf von Borussia Dortmund für das Bundesligaspiel gegen den SC Paderborn. Schlotterbeck …
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