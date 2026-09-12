Brics-Gipfel
Xi fordert mehr Engagement für Frieden im Nahen Osten
- Xi fordert von den Brics mehr Einsatz für Frieden
- China will mit Brics Stabilität in Nahost schaffen
- Xi und Modi bemühen sich um bessere Beziehungen
NEU-DELHI (dpa-AFX) - Chinas Staatschef Xi Jinping hat beim Gipfeltreffen der Brics-Staaten mehr Einsatz der Mitgliedstaaten für Frieden im Nahen Osten und in der Golfregion gefordert. China sei bereit, gemeinsam mit den Brics-Mitgliedern seinen Teil zur Herstellung von Frieden und Stabilität beizutragen, sagte er im indischen Neu-Delhi. Die Lage in der Region sei komplex und der Krieg füge den Völkern der Region schwere Verluste zu, sagte der Chinese.
Xi verwies zudem darauf, dass Machtpolitik zunehme, die internationale Ordnung herausgefordert werde und es mehr Defizite bei Frieden und Sicherheit gebe. Die Brics-Staaten müssten "auf der richtigen Seite der Geschichte" stehen, forderte er.
Die Abkürzung Brics steht für die Anfangsbuchstaben der ersten fünf Mitglieder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Auch Saudi-Arabien, der Iran, Ägypten, Äthiopien, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Indonesien sind Mitglieder. Die Gruppe versteht sich auch als Gegengewicht zum Westen. Im kommenden Jahr wird China den Brics-Vorsitz übernehmen.
Xis Besuch auch Signal an Indien
Erstmals seit 2019 reiste Xi wieder nach Indien. In Neu-Delhi traf Xi Indiens Ministerpräsident Narendra Modi später noch bilateral. Die Beziehungen der beiden bevölkerungsreichsten Länder der Welt hatten sich deutlich verschlechtert, nachdem es 2020 zu einem tödlichen Zwischenfall mit Soldaten beider Seiten an der gemeinsamen Grenze in einem umstrittenen Gebiet im Himalaya gekommen war.
Seit einer Übereinkunft im Jahr 2024 verbesserte sich das Verhältnis wieder etwas. Modi reiste im 2025 ins chinesische Tianjin zum Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO). Die Reise nach Neu-Delhi steht in einer Reihe jüngster diplomatischer Bemühungen Xis. Zuvor hatte er bereits Kirgistan und Ägypten, ein wichtiger Handelspartner in der arabischen Welt und Vermittler im Nahost-Konflikt, besucht./jon/DP/zb
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Entlang der Ost-West Pipline der Saudis zeigen Satelitenbilder 6 Brände.
was die munitionsbestände angeht, habe ich heute folgenden artikel gefunden. die quelle scheint mir in den "normalen" nachrichten angesiedelt zu sein. also nix schwubblerseite oder russlandfreundliche berichtserstattung. wenn ich jetzt auf den kalender schaue, sind seit diesem artikel rund 6 wochen vergangen. ich behaupte mal, die usa wird nicht nur an diesem einen tag abfangrakteten benutzt haben. und man munkelt das die produktion dieser rakten irgendwo bei 600 stück pro jahr liegen, mit einer geplanten erhöhhung auf ca 2.000 (falls sie den die rohstoffe dafür bekommen und die produktionsmaschinen in einem guten zustand sind). ich verlinke den artikel weil ja einige davon ausgehen das die usa hoffnungslos überlegen sind.
welche nachrichten ist die frage...