Grünen-Chef Banaszak wirft Schwesig unverantwortlichen Wahlkampf vor

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen werfen der SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern einen rücksichtslosen Wahlkampf vor. "Die Mehrheit für Rot-Rot-Grün ist zum Greifen nah, aber Manuela Schwesig setzt darauf, dass alle, die die AfD verhindern wollen, zu ihr kommen - und riskiert damit bewusst, dass CDU oder Grüne aus dem Landtag fallen. Sie macht einen auf sich fixierten Wahlkampf ohne Rücksicht auf Verluste", sagte Grünen-Chef Felix Banaszak der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

"Ohne klare demokratische Mehrheiten gibt es Chaos", warnte Banaszak. "In Sachsen-Anhalt haben wir jetzt den Salat. Auf den ersten Blick sieht es in Mecklenburg-Vorpommern anders aus, aber auch hier drohen unklare Verhältnisse." Die Grünen hoffen auf eine Regierungsbeteiligung in einer Koalition mit SPD und Linken in dem Bundesland.

Banaszak erklärte, er halte Schwesigs Verhalten für unverantwortlich. "Bei allem Verständnis für persönliche Ambitionen: Es geht nicht um einen schönen Wahlabend für die SPD, es geht um fünf gute Jahre für Mecklenburg-Vorpommern."

Grüne müssen um Einzug in Landtag fürchten



In den Umfragen zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern am 20. September liegt die AfD vorn, allerdings holt die SPD von Ministerpräsidentin Schwesig auf. Die Grünen müssen um den Wiedereinzug in den Landtag fürchten, die CDU ist inzwischen unter 10 Prozent abgesackt.

Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungen die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang./hrz/DP/zb



