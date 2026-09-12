Borussia Dortmund kommt kaum vom Fleck: Jetzt entscheidet dieser Faktor

Ein zentraler Streitpunkt war die Qualität des sportlichen Aufschwungs. Mehrere Beiträge hoben hervor, dass Borussia Dortmund mit neun Punkten aus den ersten drei Ligaspielen den besten Saisonstart seit elf Jahren hingelegt habe. In der Community gilt der aktuelle Trainer als jemand, der einen hohen Punkteschnitt vorweisen kann und aus dem Kader „nahezu das Maximum“ heraushole. Gerade die erfolgreiche Umstellung auf eine Doppelspitze im Angriff wird als gelungener taktischer Kniff gewertet, der das Offensivspiel belebt.

Die Aktie von Borussia Dortmund stand in dieser Woche im Anlegerfokus, obwohl der Kurs mit einer Wochenperformance von minus 1,4 Prozent leicht nachgab. Zwischen Wochenhoch von 3,275 Euro und Wochentief von 3,205 Euro pendelte der Kurs bei leicht unterdurchschnittlichem Handelsvolumen. Im Forum wurde vor allem darüber gestritten, warum die Aktie trotz sportlich starkem Saisonstart und fünf Pflichtspielsiegen in Serie kaum vorankommt.

Dennoch bleiben einige Anleger skeptisch. Mehrfach wurde angemerkt, die Spiele seien über weite Strecken schwer anzusehen und fußballerisch nicht mit der Spielstärke des Branchenprimus aus München vergleichbar. Für manche Aktionäre mit Sympathien für andere Topklubs prägt dieser subjektive Qualitätsvergleich die Erwartung, dass der aktuelle Erfolg eher über Ergebnisse als über spielerische Dominanz zustande kommt. In mehreren Beiträgen wird die Befürchtung geäußert, dass sich das Blatt im schnelllebigen Fußballgeschäft rasch wenden könne, sollten die knappen Siege ausbleiben.

Auch die Tabellenkonstellation wurde diskutiert. Teilweise wurde spekuliert, dass mit minimal anderen Spielergebnissen in der Liga eine Tabellenführung möglich gewesen wäre. Andere Nutzer wiesen diese Gedankenspiele jedoch als wenig hilfreich zurück. Hier zeigt sich ein Grundkonflikt: Ein Teil der Community bewertet die Lage über hypothetische Szenarien und nicht realisierte Tore, ein anderer konzentriert sich auf die faktische Punkteausbeute und mahnt zur Nüchternheit.

Bewertung, Personal und Ticketpreise als Reizthemen

Auf Bewertungsebene stößt vor allem das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis des Vorjahres von 65,5 auf Kritik. Einige Anleger sehen darin einen Hinweis, dass der Markt bereits viel sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg eingepreist habe. Dem steht die Erwartung anderer gegenüber, der Kurs müsse angesichts der Siegesserie eigentlich schon „deutlich über 3,30 Euro“ notieren. Als Argument für Unterbewertung werden im Forum vor allem spekulative Ertragspotenziale aus der Champions League angeführt. Ein Beitrag verweist auf externe Berechnungen, nach denen der Klub im Bestfall bereits bis zum Achtelfinale Prämien von über 55 Millionen Euro einnehmen könnte. In der Community wird dies als wichtiger Hebel gesehen, um die Profitabilität zu steigern – auch wenn offen bleibt, inwieweit diese Summen tatsächlich erreicht werden.

Positiv aufgenommen wurden die Meldungen zur Kadersituation. Das Comeback von Nationalspieler Nico Schlotterbeck nach WM-Verletzung und die Rückkehr des nach einem Zusammenbruch im Champions-League-Spiel hospitalisierten Talents Konstantinos Karetsas werden als Entlastung für den Kader interpretiert. Mehrere Beiträge sehen damit die defensive Stabilität und die kreative Tiefe im Mittelfeld perspektivisch gestärkt. In taktischer Hinsicht wird kontrovers diskutiert, ob sich zentrale Mittelfeldspieler wie Nmecha, Bellingham und Veerman überhaupt sinnvoll gleichzeitig einsetzen lassen. Die Mehrheit der Beiträge neigt zu der Einschätzung, dass nicht alle Kreativkräfte parallel auflaufen können, was intern für Konkurrenz sorgt, aber die Kaderqualität insgesamt erhöht.

Kritisch hinterfragt wurde vereinzelt die Preispolitik im Ticketverkauf. Einzelne Forumsnutzer berichten von auffällig hohen Preisen und offenbar freien Plätzen bereits ab 55 Euro im Zweitmarkt. Daraus leiten sie die Einschätzung ab, dass die Schmerzgrenze vieler Fans erreicht sein könnte, zumal das verfügbare Einkommen unter Druck stehe. Dies wird als mögliches Risiko für die zukünftige Auslastung und Stimmung im Stadion beschrieben, bleibt aber eine subjektive Beobachtung aus dem Forum.

Ausblick: Zwischen Kurskante und Ergebnissdruck

Charttechnisch bleibt die Borussia-Dortmund-Aktie in einer engen Spanne gefangen. Auf der Unterseite rückt die Unterstützung am Wochentief von 3,205 Euro in den Fokus, auf der Oberseite bildet das Wochenhoch bei 3,275 Euro einen Widerstand. In der Community wird spekuliert, dass erst ein weiterer sportlicher Nachweis – etwa gegen traditionell unangenehme Gegner wie Stuttgart – oder zusätzliche Klarheit über Champions-League-Einnahmen einen nachhaltigen Ausbruch aus dieser Zone auslösen könnte.

Für die kommende Woche stehen aus Sicht der Forenteilnehmer vor allem die nächsten Ligapartien und mögliche Fortschritte in der Königsklasse im Mittelpunkt. Stabilisieren sich Ergebnisse und Personaldecke weiter, könnte dies die Erwartung stützen, dass sich das derzeit hohe Bewertungsniveau langfristig rechtfertigen lässt. Bleiben spielerische Kritikpunkte und Fan-Diskussionen über Preise dagegen bestehen, dürfte die Aktie anfällig für Rückschläge bleiben – insbesondere, wenn die feine Ergebnisspur reißt.

Borussia Dortmund Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -1,4 % Wochenhoch / Wochentief 3,275€ / 3,205€ KGV (Vorjahr) 65,50 Marktkapitalisierung 356,03 Mio.EUR

Stand: 12.09.2026, 19:14 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 3,275€ und das Wochentief bei 3,205€ die zunächst wichtigsten Marken.

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