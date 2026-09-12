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    Diese Aktie steht unter Druck

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    Rheinmetall unter Druck: Diese Risiken treiben Anleger um

    Mit einem Minus von 8,8 Prozent gehört Rheinmetall zu den schwächeren Aktien der Woche. Im Forum wird diskutiert, ob der Rücksetzer übertrieben ist oder neue Probleme sichtbar macht.

    Diese Aktie steht unter Druck - Rheinmetall unter Druck: Diese Risiken treiben Anleger um
    Foto: 472849734

    Die Rheinmetall-Aktie stand in dieser Woche im Fokus der Börsencommunity. Nach einer Wochenperformance von minus 8,8 Prozent bei einer Spanne zwischen 1.060,00 Euro am Wochenhoch und 988,00 Euro am Wochentief wurde im Forum vor allem über die Bewertung des Rüstungskonzerns und die Nachhaltigkeit des zuvor erreichten Kursniveaus gestritten. Zentraler Streitpunkt: Reicht der anhaltende Rüstungsboom aus, um die hohen Gewinnerwartungen und damit die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen?

    Zwischen Rüstungsboom und Bewertungsangst

    Ein großer Teil der Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Kurskorrektur nur eine Verschnaufpause in einem intakten Aufwärtstrend oder der Beginn eines tieferen Absturzes ist. Mehrere Beiträge verweisen darauf, dass der Rüstungssektor seit der verschärften Sicherheitslage in Europa ab 2022 eine Sonderkonjunktur erlebt hat. Diese habe die Kurse massiv nach oben getrieben, wobei nun die Phase der Ernüchterung eingesetzt habe. Nach Ansicht einiger Nutzer komme es nicht mehr nur auf politische Bekenntnisse zu höheren Verteidigungsbudgets an, sondern darauf, ob sich die volle Rüstungsnachfrage tatsächlich und dauerhaft in den Unternehmenszahlen widerspiegelt.

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    Als belastender Faktor wird die Bewertung gesehen. In der Community wird auf ein 2026er-KGV von rund 27 verwiesen, das im Vergleich zu klassischen Bewertungsmaßstäben nicht als niedrig angesehen wird. Mehrfach wird argumentiert, „billig“ beginne bei vielen Aktien eher im mittleren bis hohen Zehnerbereich. Die aktuelle Marktkapitalisierung von 45,51 Milliarden Euro erscheint einigen daher nur unter der Annahme dauerhaft sehr hoher Gewinne gerechtfertigt. Skeptiker bezweifeln, dass sich Gewinnschätzungen über mehrere Jahre seriös treffen lassen, gerade bei einem stark geopolitikabhängigen Unternehmen.

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    Optimisten setzen auf Budgets, Aufträge und Knappheit

    Auf der anderen Seite verweisen optimistischere Stimmen auf den strukturellen Charakter der Aufrüstung in Europa. Die Entscheidung westlicher Staaten, Verteidigungsbudgets langfristig zu erhöhen, wird als wesentlicher Treiber gesehen, der aus ihrer Sicht auch durch mögliche politische Entspannung nicht kurzfristig zurückgedreht wird. Als Argument dient der historische Kursverlauf: Noch vor der massiven Aufrüstungswelle lag die Aktie deutlich tiefer, dennoch halten viele Nutzer eine Rückkehr auf frühere Kursniveaus für wenig plausibel, solange Verteidigungsbudgets und Bestellungen hoch bleiben. Dies wird explizit als Einschätzung der Community formuliert, nicht als gesicherte Prognose.

    Unterstützung finden die Optimisten zudem in Analystenerwartungen, die überwiegend positive Einstufungen und langfristig deutlich höhere Kursziele für 2027 ausweisen sollen. In den Beiträgen werden diese Kursziele und Kaufempfehlungen als Signal dafür interpretiert, dass der Markt dem Wachstumsprofil von Rheinmetall weiterhin vertraut. Gleichzeitig wird aber auch innerhalb der Community eingeräumt, dass Analystenmeinungen keine Garantie darstellen und historisch häufig von der tatsächlichen Kursentwicklung abwichen.

    Pessimisten warnen vor „fallendem Messer“

    Die kritische Seite prägt in dieser Woche klar den Ton. Mehrere Nutzer sprechen von einem hartnäckigen Abwärtstrend, der trotz unvermindert hoher Rüstungsnachfrage anhält. Genau diese Diskrepanz – schwächere Kurse bei grundsätzlich starker Branchensituation – wird als Warnsignal interpretiert. Als Gründe werden vor allem strategische Verkäufe institutioneller Anleger und verstärkte Short-Positionen genannt. Diese Hinweise sind Spekulationen der Community, basieren aber erkennbar auf wiederholt vorgebrachten Beobachtungen zum Marktverhalten.

    Ein verbreitetes Motiv ist die Warnung vor dem sprichwörtlichen „fallenden Messer“. Mehrfach wird darauf hingewiesen, dass niemand wissen könne, wann Shortseller und große Adressen ihre Verkäufe beendet haben. Einige Diskutanten halten deshalb weitere deutliche Kursrückgänge für möglich, teils werden Kursregionen von 500 bis 700 Euro als potenzielle Zielzone einer ausgedehnten Korrektur genannt. Diese Marken sind klar als subjektive Szenarien zu werten, nicht als belastbare Prognosen. Ergänzend wird spekuliert, dass Derivatepositionen und der anstehende „Hexensabbat“ zum Wochenausklang zusätzlichen Druck auf den Kurs ausgeübt haben oder noch ausüben könnten.

    Ein weiterer wiederkehrender Risikofaktor ist die geopolitische Unsicherheit. Teile der Community argumentieren, dass ein unerwartet schneller oder stabiler Frieden in bestehenden Konflikten, insbesondere in der Ukraine, die Nachfrage nach Munition und Systemen dämpfen könnte. In der Folge könnten die hohen Gewinnschätzungen nach unten revidiert werden, was die aktuelle Bewertung im Nachhinein als deutlich zu ambitioniert erscheinen ließe.

    Für die kommende Woche richtet sich der Blick der Forumsnutzer vor allem auf zwei Aspekte: charttechnische Marken und potenzielle Impulse von Unternehmens- oder Branchenseite. Das Wochentief bei 988,00 Euro wird als erste wichtige Unterstützungszone gesehen, während das Wochenhoch bei 1.060,00 Euro als unmittelbarer Widerstand gilt. Ob diese Marken halten oder durchbrochen werden, könnte in den Diskussionen zum Stimmungsumschwung beitragen. Zusätzlich steht am 16.09.2026 die Teilnahme Rheinmetalls an der Morgan Stanley Laguna Conference an. In der Community wird erwartet, dass mögliche Aussagen des Managements zu Auftragslage, Margenentwicklung und Rohstoffversorgung – vor dem Hintergrund der hohen Nachfrage nach Schlüsselmaterialien wie Wolfram – neue Hinweise liefern, ob die derzeitige Bewertung eher als ambitioniert oder als Ausgangspunkt für eine Stabilisierung gesehen werden muss.

    Rheinmetall Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -8,8 %
    Wochenhoch / Wochentief 1.060,00€ / 988,00€
    KGV (Vorjahr) 104,62
    Marktkapitalisierung 45,51 Mrd.EUR

    Stand: 12.09.2026, 19:15 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Termine der kommenden Woche:

    • 16.09.2026: Morgan Stanley, Laguna Conference

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 1.060,00€ und das Wochentief bei 988,00€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Rheinmetall

    -2,21 %
    -8,77 %
    -14,85 %
    -15,23 %
    -44,72 %
    +315,49 %
    +1.216,80 %
    +1.501,68 %
    +42.696,72 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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