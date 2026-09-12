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    Im Forum wächst die Sorge

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    Nach dem Rückschlag bei Viromed Medical: Jetzt wird die Bewertung neu diskutiert

    Die Viromed Medical-Aktie verlor in dieser Woche 8,9 Prozent. Während einige Anleger bereits eine Einstiegschance sehen, warnen andere vor Misstrauen wegen Kommunikation und Insiderverkäufen und weiterem Abwärtsdruck.

    Im Forum wächst die Sorge - Nach dem Rückschlag bei Viromed Medical: Jetzt wird die Bewertung neu diskutiert
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Die Aktie der Viromed Medical AG stand in dieser Woche auffallend im Fokus der Diskussionsforen. Trotz vergleichsweise ruhigen Handels mit einem Volumen von rund 0,7 des Wochenschnitts verlor der Kurs auf Wochensicht 8,9 Prozent und pendelte zwischen 6,00 Euro und 5,30 Euro. Auslöser der Debatten war erneut die Frage, wie weit die Einreichung der Pulmoplas-Studie bei einem wissenschaftlichen Spitzenjournal tatsächlich fortgeschritten ist und welche Konsequenzen sich daraus für Zulassungsperspektiven und Kursentwicklung ergeben.

    Streitpunkt Spitzenjournal: Status der Studie und Kommunikationsstil

    Im Zentrum der Auseinandersetzung steht die Einordnung der jüngsten Unternehmenskommunikation zur eingereichten Pulmoplas-Studie. Mehrere Diskutanten werten Formulierungen wie „in der Begutachtung“ und Hinweise auf renommierte Gutachter als Indiz dafür, dass die Arbeit den formalen Desk-Check überstanden und sich inzwischen im Peer-Review-Prozess eines hochrangigen Journals befindet. Daraus leitet ein Teil der Community die Erwartung ab, dass die Studie nicht abgelehnt wurde und die Chancen auf eine Annahme intakt sind.

    Andere Teilnehmer hinterfragen hingegen, warum das Unternehmen nicht klar mitteilt, dass die Studie angenommen sei – falls dies bereits der Fall wäre. Aus dieser Sicht spiegelt die aktuelle Kommunikation lediglich den Status quo der vergangenen Wochen wider: Die Studie sei zwar eingereicht, eine endgültige Entscheidung des Journals stehe aber weiter aus. Die Annahme, dass eine verbindliche positive Rückmeldung eine ad-hoc-Mitteilung nach sich ziehen müsste, führt in diesem Lager zu Skepsis gegenüber weich formulierten Updates, die eher als „Beruhigungspille“ für den Markt interpretiert werden.

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    In der Folge entzündet sich eine Grundsatzdebatte darüber, ob die Art der Kommunikation Vertrauen schafft oder eher Zweifel nährt. Besonders kritisch gesehen werden wiederholt als „vermeintlich positiv“ wahrgenommene Social-Media- oder EQS-Beiträge, denen aus Sicht einiger Foristen keine nachhaltig neuen Fakten zugrunde liegen.

    Großer medizinischer Bedarf als Kern der bullischen Argumentation

    Die Befürworter der Aktie verweisen vor allem auf das medizinische Potenzial von Pulmoplas. In mehreren Beiträgen wird ausführlich dargelegt, welche Bedeutung eine wirksame Therapie bei schwerer bakterieller Pneumonie oder MRSA-Infektionen haben könnte. Anhand öffentlich zugänglicher Statistiken wird auf mehrere hunderttausend stationäre Pneumonie-Fälle pro Jahr in Deutschland und zehntausende Todesfälle im Krankenhaus hingewiesen. Aus der Community-Perspektive unterstreicht dies den adressierbaren Markt und die mögliche Relevanz einer neuen Behandlungsmethode.

    Besondere Hoffnungen richten sich auf den von der Community diskutierten Ansatz, nach einer erfolgreichen Publikation zunächst im therapeutischen Bereich bei bereits erkrankten Intensivpatienten zu starten und erst in einem zweiten Schritt in Richtung präventiver Anwendungen bei Hochrisikopatienten zu gehen. Einzelne Diskutanten sehen hierin einen potenziell sehr schnellen Übergang „von null auf hundert“, sollte sich die im Forum mit 100 Prozent Wirksamkeit beschriebene Studienlage im klinischen Alltag bestätigen. Diese Wirksamkeitsangabe ist aus heutiger Sicht jedoch eine nicht verifizierte Erwartung der Community und keine bestätigte Tatsache.

    Als weiteres bullisches Argument wird die Struktur der Aktionärsbasis interpretiert. Größere Investoren und Insider halten nach Angaben aus den Beiträgen signifikante Stückzahlen, während das Handelsvolumen vergleichsweise niedrig ist. Daraus leiten einige Diskussionsteilnehmer ab, dass ein kurz- bis mittelfristiger Ausstieg größerer Adressen nur schwer möglich wäre und daher eher mit einer langfristigen Perspektive gerechnet wird. Vereinzelte größere Käufe in der Vergangenheit werden in diesem Lager als Indiz gewertet, dass professionelle Investoren von einem späteren Nachfrageanstieg ausgehen.

    Misstrauen, Bewertungsniveau und Zeithorizont als Belastungsfaktoren

    Auf der Gegenseite werden mehrere Risiken hervorgehoben. Ein wiederkehrender Kritikpunkt ist das hohe Bewertungsniveau: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des Vorjahres liegt bei 120,67 und signalisiert aus Sicht skeptischer Stimmen einen erheblichen Vorschuss auf künftige Erfolge. Angesichts eines Kursrückgangs von 8,9 Prozent in der laufenden Woche und eines deutlich größeren Drawdowns von Kursen um 8 Euro bis hinunter auf zeitweise 5,20 Euro wird die Frage gestellt, ob der Markt begonnene Gewinnmitnahmen und enttäuschte Erwartungen an eine schnelle Zulassung einpreist.

    Mehrfach diskutiert wird außerdem das Verhalten der Hauptaktionäre. Teile der Community sehen ein Muster, wonach auf positive oder hoffnungsvoll klingende Meldungen Verkäufe durch die Mehrheitsaktionärsfamilie folgen. Aus diesen Beobachtungen wird von einigen ein Interessenkonflikt zwischen kommunikativem Optimismus und tatsächlicher Transaktionspraxis abgeleitet. Diese Interpretation ist eine Deutung der Community und keine gesicherte Tatsache. Dennoch trägt sie zu einem Vertrauensproblem bei, das sich in den Forenbeiträgen deutlich widerspiegelt.

    Zudem wächst die Ungeduld beim Blick auf den Zeitplan. Mehrere Teilnehmer äußern Zweifel daran, dass es noch im laufenden Jahr zu einer relevanten Zulassungsentscheidung kommen kann. Der Peer-Review-Prozess gilt als langwierig, und die Notwendigkeit weiterer klinischer Bestätigung der Studienergebnisse wird von einigen Foristen erst allmählich in ihrer Tragweite erkannt. Die Diskrepanz zwischen früheren Erwartungen an eine rasche Umsetzung und der tatsächlichen regulatorischen Realität verstärkt den Eindruck von Verzögerungen.

    Für die kommende Woche rückt aus Markttechnikersicht vor allem die Spanne zwischen der Unterstützung bei 5,30 Euro und dem Widerstand am Wochenhoch bei 6,00 Euro in den Fokus. Ein Durchbruch über die obere Marke könnte aus Community-Sicht den Druck auf die zahlreichen Kurzfristzweifler reduzieren, während ein Abrutschen unter das Wochentief neue Diskussionen über die Glaubwürdigkeit des Managements und die Tragfähigkeit der Bewertung anstoßen dürfte. Da aktuell keine konkreten Unternehmens- oder Journaltermine datiert sind, bleibt die Erwartung an neue Informationen zum Stand der Publikation und zu möglichen nächsten klinischen Schritten der entscheidende Kurstreiber – und zugleich der wichtigste Unsicherheitsfaktor.

    Viromed Medical Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -8,9 %
    Wochenhoch / Wochentief 6,00€ / 5,30€
    KGV (Vorjahr) 120,67

    Stand: 12.09.2026, 19:16 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 6,00€ und das Wochentief bei 5,30€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Viromed Medical

    +1,83 %
    -8,94 %
    -25,33 %
    -19,42 %
    +67,66 %
    +455,00 %
    ISIN:DE000A40ZVN7WKN:A40ZVN
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