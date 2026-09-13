Prognoseerhöhung & zwei Tanker mehr

Diese Woche verkaufte Ernst Russ ein altes Containerschiff und hob im selben Atemzug die Ergebnisprognose an. Ein Blick in die Transformation des Unternehmens.

Vom Fondsmanager zum Schiffseigner

Ernst Russ war bis vor kurzem vor allem eines: ein fondsbasierter Asset Manager mit einem Containerschiff-lastigen Portfolio, komplizierten Beteiligungsstrukturen und einer Aktie, die kaum jemand handelte. Seit 2025 läuft der Umbau zum diversifizierten, börsennotierten Reeder – neues Management, Fokus auf Risikostreuung über verschiedene Schiffstypen und Vertragspartner hinweg, Ausbau der Investor-Relations-Arbeit. Zwischen Ende 2024 und Mitte 2026 ist die Flotte von 29 auf 33 Schiffe gewachsen, der Anteil der Nicht-Kern-Beteiligungen wurde spürbar zurückgefahren.

Was diese Woche passierte

Ernst Russ hat die Ergebnisprognose für 2026 auf 55 bis 65 Mio. € EBIT angehoben, vorher waren es 45 bis 55 Mio. €. Grund dafür ist der geplante Verkauf des 2008 gebauten Containerschiffs „EF Emma" – ein klassischer Schritt im Rahmen der Flottenverjüngung, den Kaufpreis behalten die Parteien für sich. Die Umsatzprognose wurde parallel enger gefasst, auf 150 bis 160 Mio. €, basierend auf bereits abgeschlossenen Charterverträgen. Und dann kommt der eigentlich interessante Teil: Ernst Russ hat zwei weitere Tanker-Neubauten bestellt, baugleich mit den vier im April erworbenen Chemikalien-/Produktentankern. Die Tankerflotte wächst damit auf sechs Einheiten. Für beide Neubauten steht bereits eine mindestens dreijährige Charter mit Cargill – gestaffelt zu den fünfjährigen Verträgen der ersten vier Schiffe, was künftige Anschlussverhandlungen entzerrt. Der Charter Backlog steigt dadurch um rund 38,3 Mio. USD.

Die Substanz dahinter

Zur Jahresmitte stand ein Charter Backlog von 386,2 Mio. USD zu Buche, bei einer durchschnittlichen Mindestlaufzeit von 21,8 Monaten – vor der Akquisitionspipeline. Inklusive der bestellten Neubauten liegt die durchschnittliche Charterdauer sogar bei 32 Monaten, das längste Einzelengagement läuft bis ins zweite Quartal 2033. Bemerkenswert: Der Marktwert der Flotte liegt bei rund 621 Mio. USD – deutlich über der aktuellen Marktkapitalisierung von rund 337 Mio. €. Der Streubesitz wurde im Mai von 24,7% auf 28,0% erhöht – ein bewusster Schritt, um die Handelbarkeit der Aktie zu verbessern.



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Ernst Russ zeigt, wie sich ein traditionsreiches, aber lange unterschätztes Hamburger Schifffahrtshaus Schritt für Schritt neu aufstellt: weniger komplex, breiter diversifiziert, mit längeren und planbareren Charterverträgen. Der Ausbau ins Tankersegment ist dabei mehr als nur Wachstum um des Wachstums willen – er bringt strukturell attraktive, langfristig gesicherte Cashflows in die Bilanz. Besonders interessant wird sein, ob der Markt mittelfristig die Lücke zum Marktwert der Flotte schließt.

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