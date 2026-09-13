🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsErnst Russ AktievorwärtsNachrichten zu Ernst Russ

    Small-Cap-Moment der Woche

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Prognoseerhöhung & zwei Tanker mehr

    Bemerkenswert: Der Marktwert der Flotte liegt bei rund 621 Mio. USD – deutlich über der aktuellen Marktkapitalisierung.

    Small-Cap-Moment der Woche - Prognoseerhöhung & zwei Tanker mehr

    Diese Woche verkaufte Ernst Russ ein altes Containerschiff und hob im selben Atemzug die Ergebnisprognose an. Ein Blick in die Transformation des Unternehmens.

     

    Vom Fondsmanager zum Schiffseigner

    Ernst Russ war bis vor kurzem vor allem eines: ein fondsbasierter Asset Manager mit einem Containerschiff-lastigen Portfolio, komplizierten Beteiligungsstrukturen und einer Aktie, die kaum jemand handelte. Seit 2025 läuft der Umbau zum diversifizierten, börsennotierten Reeder – neues Management, Fokus auf Risikostreuung über verschiedene Schiffstypen und Vertragspartner hinweg, Ausbau der Investor-Relations-Arbeit. Zwischen Ende 2024 und Mitte 2026 ist die Flotte von 29 auf 33 Schiffe gewachsen, der Anteil der Nicht-Kern-Beteiligungen wurde spürbar zurückgefahren.

     

    Was diese Woche passierte

    Ernst Russ hat die Ergebnisprognose für 2026 auf 55 bis 65 Mio. € EBIT angehoben, vorher waren es 45 bis 55 Mio. €. Grund dafür ist der geplante Verkauf des 2008 gebauten Containerschiffs „EF Emma" – ein klassischer Schritt im Rahmen der Flottenverjüngung, den Kaufpreis behalten die Parteien für sich. Die Umsatzprognose wurde parallel enger gefasst, auf 150 bis 160 Mio. €, basierend auf bereits abgeschlossenen Charterverträgen. Und dann kommt der eigentlich interessante Teil: Ernst Russ hat zwei weitere Tanker-Neubauten bestellt, baugleich mit den vier im April erworbenen Chemikalien-/Produktentankern. Die Tankerflotte wächst damit auf sechs Einheiten. Für beide Neubauten steht bereits eine mindestens dreijährige Charter mit Cargill – gestaffelt zu den fünfjährigen Verträgen der ersten vier Schiffe, was künftige Anschlussverhandlungen entzerrt. Der Charter Backlog steigt dadurch um rund 38,3 Mio. USD.

     

    Die Substanz dahinter

    Zur Jahresmitte stand ein Charter Backlog von 386,2 Mio. USD zu Buche, bei einer durchschnittlichen Mindestlaufzeit von 21,8 Monaten – vor der Akquisitionspipeline. Inklusive der bestellten Neubauten liegt die durchschnittliche Charterdauer sogar bei 32 Monaten, das längste Einzelengagement läuft bis ins zweite Quartal 2033. Bemerkenswert: Der Marktwert der Flotte liegt bei rund 621 Mio. USD – deutlich über der aktuellen Marktkapitalisierung von rund 337 Mio. €. Der Streubesitz wurde im Mai von 24,7% auf 28,0% erhöht – ein bewusster Schritt, um die Handelbarkeit der Aktie zu verbessern.


    ???? ?????:
    Ernst Russ zeigt, wie sich ein traditionsreiches, aber lange unterschätztes Hamburger Schifffahrtshaus Schritt für Schritt neu aufstellt: weniger komplex, breiter diversifiziert, mit längeren und planbareren Charterverträgen. Der Ausbau ins Tankersegment ist dabei mehr als nur Wachstum um des Wachstums willen – er bringt strukturell attraktive, langfristig gesicherte Cashflows in die Bilanz. Besonders interessant wird sein, ob der Markt mittelfristig die Lücke zum Marktwert der Flotte schließt.

     

    Weitere Details zu Tigris Capital finden Sie hier

     

    --------------------

     

    Rechtliche Hinweise

    Dies ist eine Marketing-Anzeige.

    Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

    Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

    Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

    Frühere Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

    Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

    Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Lukas Spang
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Lukas Spang
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Small-Cap-Moment der Woche Prognoseerhöhung & zwei Tanker mehr Diese Woche verkaufte Ernst Russ ein altes Containerschiff und hob im selben Atemzug die Ergebnisprognose an.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     